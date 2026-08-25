Cambios en la Policía: salen comandantes de la Metropolitana de Barranquilla y del Atlántico

Salen comandantes de la Metropolitana de Barranquilla y del Atlántico. Foto: Web.

El general de brigada Miguel Andrés Camelo Sánchez se despidió de la Policía Metropolitana de Barranquilla luego de que la institución determinara su traslado para asumir nuevas funciones dentro de la Policía Nacional. A través de un mensaje, agradeció la oportunidad de servir en esta región y destacó el compromiso de los uniformados y de la comunidad durante su gestión.

“Llevo conmigo valiosas experiencias, aprendizajes y el aprecio por cada uno de ustedes”, señaló el oficial, quien resaltó el trabajo conjunto para el cumplimiento de la misión institucional en el área metropolitana.

Nuevos movimientos en la Policía del Atlántico

Mientras se define el oficial que quedará en propiedad al frente de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la general de brigada Sandra Rodríguez asumiría temporalmente la dirección de la unidad.

Asimismo, el coronel Eddy Sánchez Sandoval dejará la comandancia de la Policía del Atlántico para asumir un nuevo cargo en la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, dentro de los movimientos internos anunciados por la institución.