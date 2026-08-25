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25 ago 2026 Actualizado 22:48

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Barranquilla

Cambios en la Policía: salen comandantes de la Metropolitana de Barranquilla y del Atlántico

 El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez deja la dirección de la Policía Metropolitana de Barranquilla. De manera provisional, la comandancia estará a cargo de la brigadier general Sandra Rodríguez.

Salen comandantes de la Metropolitana de Barranquilla y del Atlántico. Foto: Web.

Salen comandantes de la Metropolitana de Barranquilla y del Atlántico. Foto: Web.

Salen comandantes de la Metropolitana de Barranquilla y del Atlántico. Foto: Web.

Valentina Utria

Barranquilla
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El general de brigada Miguel Andrés Camelo Sánchez se despidió de la Policía Metropolitana de Barranquilla luego de que la institución determinara su traslado para asumir nuevas funciones dentro de la Policía Nacional. A través de un mensaje, agradeció la oportunidad de servir en esta región y destacó el compromiso de los uniformados y de la comunidad durante su gestión.

Llevo conmigo valiosas experiencias, aprendizajes y el aprecio por cada uno de ustedes”, señaló el oficial, quien resaltó el trabajo conjunto para el cumplimiento de la misión institucional en el área metropolitana.

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Nuevos movimientos en la Policía del Atlántico

Mientras se define el oficial que quedará en propiedad al frente de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la general de brigada Sandra Rodríguez asumiría temporalmente la dirección de la unidad.

Asimismo, el coronel Eddy Sánchez Sandoval dejará la comandancia de la Policía del Atlántico para asumir un nuevo cargo en la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, dentro de los movimientos internos anunciados por la institución.

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