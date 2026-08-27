Asesinaron a un intendente de la Sijín en el sur de Bogotá: esto es lo que se conoce

En la madrugada de este jueves, un violento enfrentamiento armado sacudió la invasión ‘La Carbonera’, en la localidad de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se desató por disputas territoriales relacionadas con el tráfico de estupefacientes en la zona, dejando un saldo inicial de tres hombres asesinados.

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Enfrentamiento y fallecimiento de un agente de la Sijín

En respuesta al triple homicidio, uniformados de la Sijín desplegaron un operativo de reacción e inspección en el sector. Durante la verificación, los agentes fueron atacados a tiros por los presuntos responsables, desencadenando un intercambio de disparos.

En el tiroteo resultó gravemente herido un oficial de la Policía Nacional, identificado como el intendente Pinilla Cárdenas, quien fue trasladado de urgencia al Hospital de Meissen, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

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Resultados del operativo policial

Según las autoridades, las operaciones en la zona permitieron la captura de tres sospechosos y la incautación de tres armas de fuego. Los sujetos capturados fueron señalados como presuntos responsables del homicidio del intendente y vinculadas al triple crimen inicial.

Finalmente, la Policía Nacional informó que mantiene operativos e investigaciones en el sector para dar con el paradero de otros involucrados en la estructura criminal.