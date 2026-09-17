De La Espriella llega a La Guajira con anuncios de seguridad, vías y obras de infraestructura

El presidente Abelardo De La Espriella llegará este jueves a La Guajira, donde cumplirá una agenda que incluye anuncios en materia de seguridad, infraestructura vial, desarrollo turístico y modernización aeroportuaria.

Durante su visita, el mandatario conocerá de primera mano los informes de las autoridades del departamento sobre la situación de seguridad y la presencia de grupos armados ilegales que, según las autoridades, estarían buscando recuperar terreno tras la caída de alias ‘Bendito Menor’.

Una de las principales preocupaciones está concentrada en la Alta Guajira, donde se ha advertido sobre la presunta presencia e incidencia del ELN. Ante este panorama, De La Espriella anunciará un aumento de la capacidad de la Fuerza Pública y anticipará nuevas acciones y operativos en las zonas consideradas de mayor riesgo.

La agenda presidencial continuará en el municipio de San Juan del Cesar, sur del departamento, donde el jefe de Estado abrirá las válvulas del distrito de riego de La Guajira, como parte de las acciones previstas para fortalecer la infraestructura de agua y las actividades productivas del departamento.

Posteriormente, en Riohacha, el presidente anunciará el proyecto para la construcción y mejoramiento de la vía hacia la Alta Guajira, una iniciativa que el Gobierno plantea también como una estrategia para fortalecer la presencia y el ejercicio de la soberanía estatal en esta zona del país.

Otro de los anuncios será la colocación de la primera piedra de la Marina Internacional de Riohacha, proyecto que contempla una inversión inicial de 36 mil millones de pesos y un plazo estimado de ejecución de 14 meses.

La iniciativa había sido adjudicada a finales del año anterior, pero, de acuerdo con la información entregada, diferentes trámites administrativos durante el anterior Gobierno impidieron que las obras comenzaran.

Finalmente, De La Espriella anunciará respaldo del Gobierno Nacional para la modernización del aeropuerto internacional Almirante Padilla que presta servicio a Riohacha, como parte de la agenda de infraestructura que llevará a cabo durante su visita al departamento.