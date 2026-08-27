Dos tiendas fueron atacadas en menos de 24 horas en Santo Tomás

Dos tiendas fueron atacados en menos de 24 horas en Santo Tomás, Atlántico, en hechos ocurridos en los sectores de El Lucero y El Barrizal. Uno de los casos dejó herida a una menor, que fue impactada por un proyectil de arma traumática y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

El primer ataque ocurrió al mediodía del martes contra la tienda La Granada, ubicada en inmediaciones de una institución educativa. De acuerdo con testigos, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra el establecimiento justo cuando varios estudiantes salían del colegio. En medio de la situación, una menor que se encontraba en el lugar fue alcanzada por un proyectil y posteriormente recibió atención médica.

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El segundo hecho se presentó durante la tarde del miércoles en una tienda localizada en la calle 2A con carrera 7, en el sector El Barrizal. Según versiones de habitantes de la zona, los responsables dispararon en siete ocasiones contra el establecimiento y luego escaparon del lugar. El ataque no dejó personas heridas, pero causó daños y preocupación entre los residentes y comerciantes del sector.

Posibles extorsiones detrás de los hechos

Las autoridades de Santo Tomás adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de ambos ataques y determinar si existe alguna relación entre los hechos.

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Una de las hipótesis que se analiza es que los establecimientos podrían haber sido blanco de acciones relacionadas con extorsiones, aunque esta posibilidad aún deberá ser confirmada por las autoridades a medida que avance la investigación.