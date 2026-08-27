Gobernador exige claridad sobre recursos para el aeropuerto de la Alta Guajira

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, cuestionó el manejo de los recursos destinados a dos proyectos estratégicos para el departamento: el aeropuerto de la Alta Guajira y la conducción de agua desde el río Ranchería.

El mandatario reclamó explicaciones sobre el avance de las obras y los estudios que, según señaló, habían sido anunciados en enero del 2024 por el gobierno de Gustavo Petro, pero aún no se han materializado.

Aguilar aseguró que en La Guajira existe preocupación porque se prometen proyectos, pero posteriormente no aparecen las obras, los estudios ni una explicación clara sobre el destino de los recursos.

Uno de los casos señalados por el gobernador corresponde a los estudios para el aeropuerto de la Alta Guajira y al proyecto de conducción de agua desde el río Ranchería. Aguilar pidió conocer cuánto dinero fue destinado, dónde están los estudios contratados, cuánto se pagó y qué ocurrió con esos recursos.

“Si la plata para los estudios del aeropuerto de la Alta Guajira y para la conducción de agua desde el Ranchería fue desembolsada, hoy alguien tiene que explicar dónde están los estudios, qué se contrató, qué se pagó y qué pasó con esos recursos”, señaló Aguilar.

El gobernador agregó que “La Guajira fue utilizada como escenario de discursos mientras sus necesidades siguen latentes. Con un discurso de humo y de ideologías sin acciones manipularon al pueblo y no hay ni obras y los estudios previos para hacerlas”.

El costo total estimado para el aeródromo asciende a los $764.000 millones. Además, Aguilar advirtió sobre la falta de estudios previos para proyectos relacionados con el manejo del agua y señaló que incluso algunas iniciativas anunciadas no han tenido continuidad.

Finalmente, Aguilar pidió que se esclarezca el manejo de los recursos y solicitó investigaciones de los organismos de control y de la justicia para determinar eventuales responsabilidades.