Japón y Colombia acuerdan reactivar negociación del Acuerdo de Asociación Económica

El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Mauricio Gómez Amín, y el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi. Foto: suministrada.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Mauricio Gómez Amín, y el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, acordaron este jueves, 27 de agosto, en Tokio, instruir a sus equipos para buscar la reactivación de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre ambos países.

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La reunión entre funcionarios

El compromiso se dio en el marco de una visita de cortesía de Gómez a Motegi, en una viaje del ministro colombiano a Japón.

Así, ambos funcionarios confirmaron que instruirán al personal de sus respectivos países para continuar las conversaciones con miras a revitalizar la negociación.

¿Qué se dijeron los funcionarios en la reunión?

Al inicio del encuentro, Motegi reiteró las condolencias y la solidaridad de Japón con los afectados por el terremoto en Colombia, y señaló que la visita del ministro Gómez constituye una muestra de la importancia que el nuevo Gobierno otorga a la relación con Japón.

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Motegi también agradeció una carta formal enviada por Gómez en la que se confirma la participación de Colombia en GREEN×EXPO 2027, evento que se celebrará a partir de marzo del próximo año.

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