Japón y Colombia acuerdan reactivar negociación del Acuerdo de Asociación Económica
Así se dio tras una reunión entre el canciller japonés y el MinComercio colombiano.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Mauricio Gómez Amín, y el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, acordaron este jueves, 27 de agosto, en Tokio, instruir a sus equipos para buscar la reactivación de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre ambos países.
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La reunión entre funcionarios
El compromiso se dio en el marco de una visita de cortesía de Gómez a Motegi, en una viaje del ministro colombiano a Japón.
Así, ambos funcionarios confirmaron que instruirán al personal de sus respectivos países para continuar las conversaciones con miras a revitalizar la negociación.
¿Qué se dijeron los funcionarios en la reunión?
Al inicio del encuentro, Motegi reiteró las condolencias y la solidaridad de Japón con los afectados por el terremoto en Colombia, y señaló que la visita del ministro Gómez constituye una muestra de la importancia que el nuevo Gobierno otorga a la relación con Japón.
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Motegi también agradeció una carta formal enviada por Gómez en la que se confirma la participación de Colombia en GREEN×EXPO 2027, evento que se celebrará a partir de marzo del próximo año.
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Juan Pablo Calvás
Director adjunto y corresponsal internacional senior de W Radio. Editor general en W Radio por 10 años....