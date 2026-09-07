“Vamos por estos terroristas”: De la Espriella tras disparos en sepelio de ‘Bendito Menor’

El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó a los videos que circulan en redes sociales sobre el sepelio de Nain Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, en los que se observa a un grupo de personas acompañando el cortejo fúnebre con música a alto volumen y realizando disparos al aire.

A través de sus redes sociales, el mandatario cuestionó las imágenes y aseguró que las autoridades ya tienen identificadas a varias de las personas que aparecen en los videos.

“Aquí aparecen los bandidos que pretenden seguir controlando territorios y amedrentando al pueblo guajiro: los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo”, afirmó.

De la Espriella advirtió además que quienes pretendan seguir el camino de Pérez Toncel tendrán que enfrentar la acción de la Fuerza Pública y rechazó que las expresiones asociadas a estructuras criminales sean asumidas como algo normal.

“El que pretenda seguir el ejemplo del criminal dado de baja terminará como él; no voy a tolerar que la cultura de la ilegalidad sea la normalidad”, sostuvo.

El presidente también impartió una instrucción a la Fuerza Pública para avanzar contra quienes, según dijo, continúen vinculados a actividades criminales en La Guajira.

“Esta es la orden a toda la Fuerza Pública: vamos por estos terroristas y démosles su merecido”, manifestó.

La reacción se conoce días después de la muerte de alias ‘Bendito Menor’, quien fue abatido durante un operativo especial realizado en Riohacha. El Gobierno ha señalado al hombre como integrante de una estructura criminal con presencia en la región y lo relaciona con hechos de violencia y amenazas contra la población.

Frente a los videos del sepelio, el mandatario insistió en que su Gobierno no permitirá que los grupos armados impongan una cultura de intimidación o conviertan a los integrantes de organizaciones criminales en figuras de admiración.

“Se acabaron las épocas en las que lo malo se vendía como bueno; se acabaron las épocas en las que la escoria de la sociedad era considerada heroica”, afirmó De la Espriella, al advertir que los responsables de estas conductas serán perseguidos por las autoridades.