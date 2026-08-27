La Guajira recibió más de $4.200 millones para proyectos de agua, energía y desarrollo productivo

Durante 2025, ACDesarrollo gestionó más de $4.200 millones en recursos de inversión social para La Guajira, en el marco de proyectos desarrollados para empresas del sector energético.

Mediante su acompañamiento técnico y gestión preventiva del entorno territorial, la organización impulsó iniciativas de acceso al agua, eficiencia energética, desarrollo productivo y formación comunitaria, que alcanzaron a más de 3.900 personas de 34 comunidades del departamento.

La Guajira es un territorio clave para el presente y el futuro energético de Colombia. Allí convergen la actividad de hidrocarburos y el potencial de las energías renovables con brechas históricas de acceso al agua, infraestructura, servicios básicos y oportunidades productivas.

De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética La Guajira alberga el mayor potencial eólico del país y es estratégica para la extracción de gas natural.

Sin embargo, registró el segundo índice de pobreza monetaria más alto de Colombia en 2025 (60,2 %), mientras que el acceso al agua potable sigue siendo uno de los principales desafíos para las comunidades rurales e indígenas, según el DANE.

Esta realidad exige que la inversión empresarial vaya más allá de las declaraciones de propósito y se traduzca en acciones pertinentes, sostenibles y conectadas con las condiciones de cada territorio.

Por esta razón, desde 2016, la compañía cartagenera ACDesarrollo acompaña a diversas empresas del sector energético en La Guajira con equipos locales, gestión de proyectos, lectura de contexto y relacionamiento respetuoso con las comunidades Wayuu.

Su aporte consiste en acompañar y materializar la inversión empresarial, fomentando la prosperidad territorial y demostrando el poder transformador del sector empresarial para el bienestar del país, llevando recursos y propósitos de sus aliados a iniciativas concretas, construidas a partir de las necesidades, dinámicas y oportunidades locales.

“La inversión empresarial cobra sentido en territorio cuando se acompaña con lectura de contexto, capacidad de ejecución y diálogo respetuoso. En La Guajira, nuestro trabajo es acompañar a las empresas para que sus decisiones de inversión se traduzcan en oportunidades concretas de agua, energía y desarrollo productivo para las comunidades”, afirmó Milagro Barraza, Directora de Inteligencia de entorno e investigaciones aplicadas de ACDesarrollo.

Uno de los proyectos que han desarrollado está en La Estrella, Maicao, donde una solución de generación de agua atmosférica alimentada por energía solar amplió el acceso al recurso hídrico para una comunidad Wayuu.

En un departamento donde el agua es una de las principales necesidades, la iniciativa demuestra cómo la tecnología, acompañada por una adecuada gestión social y territorial, puede responder a desafíos urgentes con soluciones adaptadas al contexto.

Otro caso es Pescadores de Futuro, desarrollado en El Pájaro, corregimiento de Manaure. Con inversión de Hocol y el acompañamiento de ACDesarrollo, diez asociaciones de pescadores artesanales reemplazaron motores de gasolina de dos tiempos por unidades de cuatro tiempos con GLP.

Según la información técnica del proyecto, la medida redujo en más de 96% las emisiones de CO₂ de las embarcaciones participantes y generó una mejora económica estimada en $504 millones anuales para el conjunto de pescadores beneficiados, gracias al ahorro en combustible.

En Manaure, la estrategia El Líder de Cambio ¡Soy Yo! ha formado líderes y lideresas Wayuu en gestión comunitaria y participación ciudadana, ampliando los canales de diálogo entre comunidades y empresas. De igual manera, mediante la metodología C.R.E.C.E., una ruta de fortalecimiento de emprendimientos que acompaña el proceso desde el diagnóstico hasta la consolidación, la compañía cartagenera promueve oportunidades productivas e inclusión social.

Este modelo parte de una secuencia clara. Las empresas aportan la inversión y el propósito; ACDesarrollo acompaña la gestión territorial, la ejecución y el relacionamiento para la habilitación socioambiental de los proyectos iniciativas de estas; y las comunidades de manera corresponsables acceden a oportunidades, fortalecen capacidades y participan en la apropiación y sostenibilidad de las soluciones.