Recusan a la MinSalud Ana María Vesga para que no participe en mesa sobre la UPC 2027

Ana María Vesga, ministra de Salud del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Llegó la primera recusación contra la ministra de Salud, Ana María Vesga. La solicitud busca que sea apartada del proceso para fijar el valor de la UPC de 2027.

Argumentan que estaría impedida por haber sido presidenta de ACEMI, gremio que representa a las EPS.

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