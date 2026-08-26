Bomberos encuentran galón con gasolina en zona afectada por incendios en el Tolima

Tolima

El secretario de Gobierno de Carmen de Apicalá, Jair Cabezas, reveló que en una zona afectada por incendios forestales encontraron un galón con gasolina, lo que refuerza la hipótesis sobre posibles manos criminales que estarían provocando los incendios forestales en el Tolima.

De acuerdo con el funcionario, en el sector denominado Parque del Agua, contiguo al casco urbano del municipio, los Bomberos de Carmen de Apicalá hallaron el galón de gasolina destapado y todavía con residuos de gaoslina.

“Al parecer, manos criminales han tratado de prender fuego en la zona boscosa. Gracias a una reacción rápida del cuerpo de bomberos de Carmen de Apicalá se logró liquidar un incendio que presuntamente se trató de prender por manos criminales y se encontró un garrafón con restos de gasolina”, acotó Cabezas.

La Alcaldía de Carmen de Apicalá indicó que ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación y, además, pidió mayor respaldo de la Policía Nacional para reforzar la presencia de la fuerza pública en las zonas boscosas.

Entretanto, Carmen de Apicalá afronta dos incendios de grandes proporciones en el denominado Cerro de Las Mercedes, uno en la vereda Misiones y el otro en la vereda Mortiño.

A la versión del secretario se suma otra entregada por el director de la Defensa Civil en el Tolima, mayor Luis Fernando Vélez, quien aseguró que voluntarios de la entidad hallaron un extraño foco de incendio en un área de la vereda Chagualá, en Coello.

“Nos encontrábamos en labores de vigía porque en la parte norte ya estaba controlado el incendio. Nuestro vigía alcanzó a verificar un pequeño foco donde salía humo. Se enviaron dos cuadrillas al sector y, al llegar, evidenciaron que donde salía humo no tenía continuidad con el incendio; quiere decir que hay una parte de vegetación natural normal y se estaba prendiendo en otro sitio”, señaló.

Para Vélez, este es un indicio que confirmaría la hipótesis de manos criminales interesadas en sembrar caos con la provocación de incendios forestales. Las autoridades apuntan a las disidencias de las Farc, mineros ilegales y la “Primera Línea” como principales sospechosos de provocarlos.