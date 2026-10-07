Tribunal ordena reforzar controles para frenar estafas en la venta virtual del SOAT

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a varias entidades del Estado adoptar medidas concretas para enfrentar las estafas relacionadas con la comercialización virtual del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

La decisión se produjo tras una demanda en la que se cuestionó la falta de acciones coordinadas para proteger a los ciudadanos frente a los riesgos derivados de la compra del seguro mediante páginas web, aplicaciones, líneas telefónicas y otros canales digitales.

Uno de los datos que tuvo en cuenta el Tribunal fue el reporte de la Superintendencia Financiera, según el cual entre 2022 y 2025 se recibieron 2.870 reportes relacionados con fraudes en la compra virtual del SOAT.

A esto se suma que la Fiscalía General de la Nación informó durante el proceso sobre la existencia de investigaciones activas relacionadas con la emisión ilegal de este seguro.

El Tribunal concluyó que, aunque las entidades involucradas habían adelantado campañas de prevención, labores de vigilancia, investigaciones y sanciones, no se acreditó la existencia de una estrategia estatal coordinada, preventiva y permanente para garantizar condiciones seguras en la adquisición virtual del SOAT.

Por esa razón, la sentencia estableció una serie de obligaciones para las autoridades.

En el caso de la Superintendencia Financiera, deberá formular e implementar, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria del fallo, un plan para garantizar que las compañías aseguradoras cuenten con canales digitales seguros para la adquisición del SOAT y mecanismos que permitan detectar de manera temprana posibles fraudes.

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, deberá fortalecer las estrategias de investigación relacionadas con los delitos derivados de la comercialización fraudulenta del seguro.

Mientras tanto, la Policía Nacional, a través del Centro Cibernético Policial, tendrá que reforzar las acciones dirigidas a identificar y desmontar páginas web, perfiles y canales digitales utilizados para cometer estas estafas.

El Ministerio de Transporte también recibió instrucciones para fortalecer los mecanismos que permitan a los ciudadanos verificar de manera sencilla, inmediata y gratuita la autenticidad y vigencia de las pólizas registradas en el RUNT.

Además, deberá desarrollar campañas permanentes para prevenir a los usuarios sobre las modalidades de fraude que se presentan en la comercialización virtual del SOAT.

Finalmente, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República deberá convocar y liderar una mesa interinstitucional que tendrá como objetivo diseñar e implementar una estrategia nacional articulada para la prevención, detección y reacción frente al fraude en la venta virtual del SOAT.

De esta manera, el Tribunal amparó los derechos colectivos relacionados con la seguridad pública de los consumidores y usuarios frente a los riesgos asociados a la adquisición digital de este seguro obligatorio.