Trump: pude hacer “cosas muy malas” a Hillary Clinton, Biden y Obama

Las declaraciones del presidente estadounidense ocurren mientras los demócratas consideran impulsar un juicio político contra él si ganan las elecciones al Congreso. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría haberles hecho “cosas malas” a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, en alusión a la posibilidad de que los demócratas impulsen un juicio político contra él si ganan las elecciones al Congreso en noviembre.

“Podría haber hecho cosas muy malas a Hillary Clinton. Podría haber hecho cosas muy, muy malas a Joe Biden; podría haber hecho cosas muy malas a Barack Hussein Obama”, afirmó el mandatario en respuesta a preguntas de los periodistas durante un acto en el Despacho Oval.

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Trump dijo que, si no lo ha hecho hasta ahora, es porque le parece “inapropiado hacerlo porque hay que tratar el cargo de la Presidencia con respeto”.

“Luego me enteré de que me sometieron a juicio político dos veces y, ciertamente, incluso ahora mismo, podría hacer lo que quisiera si así lo decidiera. Ellos han hecho cosas muy malas”, insistió el presidente.

Trump se refería a los dos juicios políticos que los demócratas impulsaron en el Congreso durante su primer mandato (2017-2021).

“Fueron a por mí dos veces. Gané de forma abrumadora. Los casos fueron desestimados. Ambos fueron desestimados rotundamente”, expresó.

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La posibilidad de un nuevo juicio político contra Trump vuelve a plantearse ahora que las encuestas apuntan a una victoria demócrata en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, en las que se renuevan todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.