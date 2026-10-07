Protejamos la Constitución pide incluir formación ciudadana en el Plan de Desarrollo

Protejamos la Constitución solicitó al Gobierno Nacional incluir una Estrategia Nacional de Formación Constitucional y Ciudadana en las bases, programas y articulado del próximo Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

La petición fue presentada ante la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago, con el propósito de fortalecer la enseñanza de los principios constitucionales en los niveles de preescolar, básica y media.

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La propuesta busca dar cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Política, que establece la obligación de fomentar el estudio de la Carta Política y la instrucción cívica en las instituciones educativas.

De acuerdo con la iniciativa, la estrategia permitiría que niños, niñas y adolescentes conozcan desde edades tempranas aspectos relacionados con sus derechos y deberes, el funcionamiento del Estado, la separación de poderes, los mecanismos de participación ciudadana y los límites al ejercicio del poder.

Edna Bonilla, una de las fundadoras de Protejamos la Constitución, aseguró que esta formación debe contar con una política nacional y no depender únicamente de iniciativas particulares de cada institución educativa.

“Es fundamental que desde los colegios nuestros niños, niñas y jóvenes aprendan qué es la Constitución, cuáles son sus derechos y deberes y cómo funciona el Estado”.

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Bonilla agregó que la formación constitucional requiere herramientas y mecanismos que permitan establecer si los contenidos están llegando efectivamente a los estudiantes.

“Debe existir una estrategia nacional, con lineamientos claros, herramientas pedagógicas y mecanismos que permitan verificar que este aprendizaje realmente está llegando a nuestros estudiantes”.

¿Qué pidió la iniciativa?

En el derecho de petición, Protejamos la Constitución planteó, entre otros puntos, que la estrategia sea incorporada al próximo Plan Nacional de Desarrollo y que el Ministerio de Educación informe cómo verifica actualmente el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución y del artículo 14 de la Ley 115 de 1994.