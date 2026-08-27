Oso hormiguero quemado por un incendio forestal conmueve al Tolima: su estado es crítico

Tolima

En la vereda Buena Vista Meche de Coyaima, en el sur del Tolima, las llamas de un incendio forestal alcanzaron a un oso hormiguero que sufrió quemaduras de consideración. Su caso ha conmovido en las redes sociales, al reflejar la crisis que también afronta la fauna silvestre en medio de la emergencia por las conflagraciones.

La residente de la zona y animalista Vanessa Castellanos fue quien rescató al oso hormiguero, que primero fue trasladado a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y luego entregado a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).

“Hay muchos animales muertos, quemados. Hoy logramos con la comunidad rescatar un osito hormiguero que se encuentra en un estado muy crítico, está demasiado quemado. Nosotros, del afán, fuimos a dejarlo a la UMATA, nos comunicamos con Cortolima para entregarlo, pero pedimos, por favor, que este osito, como tantos otros animales que lo necesitan, cuenten con un cuidado especial”, solicitó Vanessa.

Y es que, además de social y económica, la tragedia en el Tolima por los incendios forestales es, sobre todo, ambiental. Son incalculables las pérdidas de fauna silvestre en las más de 31 mil hectáreas consumidas por el fuego. El oso hormiguero de Coyaima es solo uno entre tantos casos más.

“Si hay personas prendiendo estos incendios a propósito, piensen primero en la vida de los animales, seres indefensos. Por favor, unámonos para poder apagar estos incendios y no crearlos más”, manifestó ella.

El llamado de los animalistas

Por su parte, la abogada y animalista Yurany Vanegas reveló que los incendios también han superado las capacidades de Cortolima, toda vez que la corporación tardó más de lo esperado en rescatar al oso hormiguero de Coyaima.

“Lamentablemente no hay una capacidad operacional amplia. En horas muy de la noche pasaron por él para llevarlo al Centro de Atención y Valoración en la vereda Llanitos, en Ibagué. En lo que se ve, el animal está muy mal, prácticamente le impedía caminar. Pero no hemos podido tener más información sobre su estado”, precisó.

Para Vanegas, son insuficientes los recursos o capacidades destinados por las instituciones para atender los casos de fauna silvestre afectada por los incendios forestales. Además, pidió que se incluya a los animalistas en el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado para coordinar la atención de las emergencias.

La respuesta de Cortolima

Como parte de la respuesta a esta emergencia, la autoridad ambiental activó un protocolo para la atención de fauna silvestre afectada por las conflagraciones. Hasta el momento, 37 individuos han recibido atención: 22 permanecen en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, seis han sido liberados y nueve murieron pese a la atención brindada por el equipo de veterinarios y biólogos.

Entre los animales atendidos se encuentran especies como ocelote (Leopardus pardalis), zarigüeya (Caluromys lanatus), borugo (Cuniculus paca), iguana (Iguana iguana) y azulejo (Thraupis episcopus), oso hormiguero (Tamandua mexicana), armadillo (Dasypus novemcinctus), entre otras.

La ciudadanía puede reportar animales silvestres heridos, desorientados o en condición de vulnerabilidad a la línea de atención de fauna silvestre 318 632 2529.