Aumenta a 31 mil hectáreas las arrasadas por los incendios forestales en el Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio Olga Lucía Alfonso Ianini, directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, aseguró que los incendios forestales han consumido más 31.046 hectáreas de cobertura vegetal, según el estudio más reciente elaborado a partir de un análisis satelital y de cartografía temática oficial.

“Son más de 31.000 hectáreas afectadas. Esta es una emergencia muy compleja. Es la mayor tragedia ambiental, económica y social que hemos tenido en el Tolima y una de las más grandes en Colombia. Esta situación no es ajena a nuestros recursos naturales”, afirmó Olga Lucía Alfonso, directora general de Cortolima.

De acuerdo con el estudio, los municipios con mayor afectación son Ortega, con 6.887 hectáreas; Armero-Guayabal, con 5.097; San Luis, con 4.371; Guamo, con 4.041; Coyaima, con 2.411; Chaparral, con 1.579; Valle de San Juan, con 998; Lérida, con 798, y Alvarado, con 765 hectáreas afectadas.

El análisis de Cortolima también permitió establecer que entre las coberturas vegetales más afectadas se encuentran los herbazales, con 6.515 hectáreas; pastos limpios, con 3.775; bosques abiertos y densos, con 2.161; pastos enmalezados, con 1.656, y áreas destinadas a cereales, con 1.167 hectáreas.

La fauna silvestre otro de los grandes daños

La autoridad ambiental activó un protocolo para la atención de fauna silvestre afectada por las conflagraciones. Hasta el momento, 37 individuos han recibido atención: 22 permanecen en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, seis han sido liberados y nueve murieron pese a la atención brindada por el equipo de veterinarios y biólogos.

Entre los animales atendidos se encuentran especies como ocelote (Leopardus pardalis), zarigüeya (Caluromys lanatus), borugo (Cuniculus paca), iguana (Iguana iguana) y azulejo (Thraupis episcopus), oso hormiguero (Tamandua mexicana), armadillo (Dasypus novemcinctus), entre otras.