Presidente Abelardo de la Espriella, llega al Tolima a liderar atención de incendios forestales

Tolima

El Presidente Abelardo de la Espriella visitará hoy el Tolima con el fin de liderar atención de los incendios forestales. Se espera que el mandatario de los colombianos arribe sobre las 8 de la mañana a la Escuela Internacional de entrenamiento de la Policía que está ubicada entre los municipios de San Luis y El Espinal.

El presidente liderará un Puesto de Mando Unificado en el que las autoridades regionales le entregarán un balance de las cifras que dejan los incendios forestales en la región.

Precisamente, en el último reporte se dio a conocer que el fuego ha consumido más de 31 mil hectáreas, las pérdidas del sector agropecuario son superiores a los $50 mil millones, además de todos los daños que han ocasionado en la infraestructura de viviendas y la afectación a la fauna y flora.

El departamento tiene incendios forestales activos en los municipios de Coello, San Luis, Venadillo, Armero, Guamo, Suarez y Lérida, poblaciones en las que se ha concentrado la emergencia en los últimos días.

Manos criminales detrás de los incendios

Además de las denuncias hechas por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz y las autoridades regionales de la presencia de manos criminales detrás de los incendios forestales, la Policía confirmó la captura de dos personas en el municipio de Dolores, precisamente por estar prendiendo fuego en un predio.

El Tolima vive una de las más fuertes tragedias ambientales, económicas y sociales afirmó la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Ianini, al revelar las cifras que dejan cerca de 28 días incendios forestales.