Gobierno confirma captura de 2 personas por presunta provocación de incendios en el Tolima

Sigue la preocupación en el departamento del Tolima por los incendios forestales que ya han acabado con más de 22.000 hectáreas.

Pero la preocupación también radica en la información que ha recibido el Gobierno, sobre hombres que en motocicletas estarían provocando los incendios en diferentes parte de la región.

Frente a esto, ya hay dos capturas, según confirmó en las últimas horas el ministros del Interior, Rodrigo Lara.