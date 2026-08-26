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26 ago 2026 Actualizado 15:39

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Política

Gobierno confirma captura de 2 personas por presunta provocación de incendios en el Tolima

La confirmación la hizo el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

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Sigue la preocupación en el departamento del Tolima por los incendios forestales que ya han acabado con más de 22.000 hectáreas.

Pero la preocupación también radica en la información que ha recibido el Gobierno, sobre hombres que en motocicletas estarían provocando los incendios en diferentes parte de la región.

Frente a esto, ya hay dos capturas, según confirmó en las últimas horas el ministros del Interior, Rodrigo Lara.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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