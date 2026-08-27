Eclipse lunar HOY 27 de agosto 2026: ¿Cómo verlo en Bogotá? Aproveche la ciclovía nocturna

Imágenes tomadas de Getty Imagenes y logo tomado de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Durante la jornada nocturna del 27 al 28 de agosto 2026, en Bogotá se vivirán 2 eventos que le permiten a los capitalinos salir de la cotidianidad. De acuerdo con los datos astronómicos para Colombia, el eclipse tendrá un desarrollo de la siguiente forma:

8:23 p. m. : Inicio de la fase penumbra (cambio leve de brillo).

: Inicio de la fase penumbra (cambio leve de brillo). 9:33 p. m. : Comienzo de la fase parcial (la sombra de la Tierra empieza a cubrir la Luna).

: Comienzo de la fase parcial (la sombra de la Tierra empieza a cubrir la Luna). 11:12 p. m. : Punto de mayor visibilidad (aproximadamente el 94% al 96% de la Luna estará cubierta y con tono rojizo o cobrizo; así lo indica la National Aeronautics and Space Administration - NASA).

: (aproximadamente el 94% al 96% de la Luna estará cubierta y con tono rojizo o cobrizo; así lo indica la National Aeronautics and Space Administration - NASA). 12:52 a. m. del 28 de agosto: Fin de la fase parcial.

Fin de la fase parcial. 2:01 a. m.: Finalización del eclipse, la luna toma su color normal.

Al salir por el oriente, la Luna se sitúa por detrás del cerro y santuario de Monserrate y el de Guadalupe, para poder observar el fenómeno natural, las miradas deben estar puestas en este punto y si las condiciones meteorológicas lo permiten, se podrá observar con bastante facilidad.

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Hoy hay ciclovía nocturna

La coincidencia entre la Ciclovía Nocturna de Bogotá, que hace parte del 29.º Festival de Verano de la ciudad, y el fenómeno natural del eclipse lunar resulta ser una coincidencia especial para los bogotanos, dado que el espacio estará disponible desde las 6:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. y contará con un aproximado de 94 kilómetros para correr, caminar, montar bicicleta o hacer cualquier actividad al aire libre.

Esto significa que el momento de mayor visibilidad del eclipse ocurrirá cuando la Ciclovía Nocturna todavía esté disponible. Los participantes podrán detener su recorrido para observar el cielo.

De igual forma, recuerde que la Alcaldía Mayor de Bogotá dispuso de cierres viales en sectores de la carrera Séptima, calle 116, avenida Boyacá, avenida calle 26, carrera 50 y otros corredores del norte, centro y sur de la ciudad.

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¿Cómo observar el eclipse desde Bogotá?

No será necesario utilizar equipos especializados para observar el eclipse lunar. A diferencia de un eclipse solar, mirar directamente la Luna durante un eclipse no representa un riesgo para los ojos.

Para disfrutar mejor del fenómeno, se recomienda buscar un punto con la menor cantidad posible de obstáculos y contaminación lumínica. También puede utilizarse un teléfono celular o una cámara con zoom para intentar registrar el cambio de color de la Luna.

Si decide observar durante la Ciclovía Nocturna, lo más importante será hacerlo desde un lugar seguro, sin detenerse en medio de los corredores destinados al tránsito de bicicletas, patines y peatones.

Además, las condiciones del cielo serán determinantes, si hay nubosidad o lluvia, la visibilidad puede disminuir considerablemente.

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