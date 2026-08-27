Murió Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en la serie y franquicia de películas de “Transformers”

LOS ANGELES, CA - APRIL 29: Voice actor Peter Cullen attends the 43rd Annual Daytime Creative Arts Emmy Awards at Westin Bonaventure Hotel on April 29, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by David Livingston/Getty Images) / David Livingston

Este jueves falleció a los 85 años Peter Cullen, el actor de voz canadiense que dio vida al líder de los Autobots, Optimus Prime, en la serie animada y la saga de películas de “Transformers”.

Cullen falleció en su casa de Los Ángeles, “rodeado de su querida familia y recordado con cariño por sus numerosos amigos y un sinfín de fans en todo el mundo”, declaró su familia en un comunicado.

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¿A qué otros personajes dio vida Peter Cullen con su voz?

Además de su trabajo como Optimus Prime, Cullen prestó su voz al burro Igor en varios proyectos de “Winnie the Pooh”.

Otros papeles a lo largo de su carrera incluyen el de locutor en “The Sonny & Cher Comedy Hour” en la década de 1970.

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Además de los chasquidos del Depredador en la película de terror de 1987; la voz del villano KARR en la serie de la década de 1980 “El auto fantástico”; y la voz de King Kong en la película protagonizada por Jeff Bridges en 1976.

Más recientemente, prestó su voz a Thaedus en la serie animada “Invincible”.