Eclipse lunar del 27 de agosto será visible en Colombia: ¿por qué la Luna se pondrá roja?

Los colombianos tendrán la oportunidad de observar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de agosto. Durante la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto de 2026, ocurrirá un eclipse lunar parcial, un evento que permitirá ver cómo la sombra de la Tierra cubre gran parte de la superficie de la Luna.

El fenómeno será visible en buena parte de América, incluida Colombia, siempre que las condiciones meteorológicas permitan observar el cielo.

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¿A qué hora se podrá ver el eclipse lunar en Colombia?

El eclipse comenzará durante la noche del jueves 27 de agosto y continuará durante las primeras horas del viernes 28. En Colombia, el fenómeno tendrá varias etapas:

10:23 p. m. / 10:57 p. m. : Inicio de la fase penumbral (cambio leve de brillo).

: Inicio de la fase penumbral (cambio leve de brillo). 11:33 p. m. : Comienzo de la fase parcial (la sombra empieza a cubrir la Luna).

: Comienzo de la fase parcial (la sombra empieza a cubrir la Luna). 12:12 a. m. (madrugada del viernes) : Punto de mayor visibilidad (cerca del 94% al 96% de la Luna cubierta y con tono rojizo o cobrizo, así lo indica la National Aeronautics and Space Administration - NASA).

: (cerca del 94% al 96% de la Luna cubierta y con tono rojizo o cobrizo, así lo indica la National Aeronautics and Space Administration - NASA). 2:01 a. m. / 3:03 a. m.: Finalización del eclipse

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¿Por qué la Luna se pondrá roja?

Durante un eclipse lunar, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, en donde el planeta estará entre el Sol y el satélite natural. Como consecuencia, la Tierra bloquea directamente parte de la luz solar que normalmente ilumina la Luna.

Sin embargo, la atmósfera terrestre modifica este proceso. Parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera y se desvía hacia la superficie lunar. En este recorrido, los colores azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que los tonos rojos y anaranjados consiguen atravesar la atmósfera y llegar hasta la Luna.

Por esta razón, durante la fase más profunda del eclipse, la Luna puede adquirir una tonalidad rojiza, cobriza o anaranjada. Este fenómeno es conocido popularmente como “Luna de sangre”.

Aunque esta expresión es utilizada frecuentemente para describir los eclipses lunares, en este caso se debe tener en cuenta que no será un eclipse lunar total.

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¿Cómo observar el eclipse desde Colombia?

Para disfrutar del fenómeno, lo más importante será contar con cielos despejados y poca contaminación lumínica. Las personas podrán observar la Luna directamente sin necesidad de equipos especiales. Sin embargo, unos binoculares o un telescopio pueden ayudar a apreciar con mayor detalle el cambio de tonalidad y las características de la superficie lunar.

También será conveniente buscar un lugar con una vista amplia del cielo, especialmente hacia la zona donde se encuentre la Luna durante el desarrollo del eclipse. Las condiciones meteorológicas serán determinantes; aunque el fenómeno sea visible desde Colombia, las nubes podrían dificultar o impedir su observación en determinadas regiones.

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