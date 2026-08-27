El reguetonero colombiano Reykon reveló la razón por la que estuvo hospitalizado. ¿Qué le pasó?

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 13: Reykon attends the Gold Carpet during the FIFA Club World Cup 2025 Final match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain at MetLife Stadium on July 13, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Arturo Holmes - FIFA/FIFA via Getty Images) / Arturo Holmes - FIFA

El cantante colombiano de reguetón Reykon reveló la razón por la que estuvo hospitalizado hace unos días.

A través de sus redes sociales, Reykon había publicado hace 6 una foto en una habitación de una clínica con un texto que decía:

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“No crean que me olvidé de ustedes, COLOMBIA, sino que estoy pasando por unos momentos no muy buenos, pero con el favor de DIOS me recupero y me voy nuevamente pa donde ustedes necesiten de mi ayuda”.

Esto, sin dar más información sobre por qué había sido internado.

Pero este miércoles publicó un video en el que explicaba la situación y revelaba que estaba hospitalizado a causa de una “cirugía en la columna”.

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Aprovecho también para agradecer a “los que tuvieron en sus oraciones”, confesando “Qué hijuep$%# susto me dio”.

Finalizó diciendo: “Todo gracias a mi Dios salió muy bien, entonces aquí nuevamente de pie, contándoles lo que pasó, listo para trabajar, para comernos el mundo entero”.