A qué hora inicia y termina la Ciclovía Nocturna HOY en Bogotá: Clima, rutas alternas y lo último. Foto: Colprensa

Este jueves 27 de agosto, Bogotá vivirá una nueva jornada de Ciclovía Nocturna. Esto en el marco del 29.º Festival de Verano, la capital habilitará 94,01 kilómetros de Ciclovía entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m., para que ciudadanos y visitantes puedan recorrer la ciudad caminando, corriendo, en bicicleta o en patines.

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La jornada, denominada “Paseo bajo las Estrellas”, busca promover la actividad física, la recreación y el uso del espacio público durante la noche, con acceso gratuito.

Principales corredores de la Ciclovía Nocturna:

Carrera Séptima.

Calle 116.

Avenida Boyacá.

Avenida calle 26.

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Cierres de la ciclovía nocturna

De acuerdo con la información publicada por la página de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad, los cierres estarán distribuidos en diferentes sectores de la ciudad.

Cierres en el norte de Bogotá

Avenida Boyacá.

Avenida Córdoba o carrera 55.

Avenida Carrera 15.

Avenida Carrera Novena.

Calle 116.

Calle 147.

Avenida Calle 170.

Cierres en el centro de Bogotá

Calle 72.

Carrera Séptima.

Calle 26 o avenida El Dorado.

Carrera 60.

Avenida Boyacá.

Cierres en el sur

Carrera 50.

Carrera Séptima.

Calle 17 Sur.

Avenida Boyacá.

Desvíos:

Desvío en la calle 116 entre avenida Boyacá y avenida Córdoba

Tendrá calzada completa para la Ciclovía Nocturna, carriles compartidos, desvío de tráfico vehicular mixto y zonas de contraflujo.

Desvíos en calle 17 sur y carrera 10 al sur

Tendrá calzada completa para la Ciclovía Nocturna, ciclorruta, desvío de tráfico vehicular mixto, carril compartido y contraflujo.

Desvío en la carrera Novena entre calle 170 y calle 116

Tendrá calzada completa para Ciclovía Nocturna, ciclorruta, desvío de tráfico vehicular mixto, carril compartido y contraflujo.

Desvío en la calle 26 entre carrera 40 y avenida Caracas

Tendrá calzada completa para Ciclovía Nocturna, ciclorruta y desvío de tráfico vehicular mixto.

Desvío en carrera 50 entre calle Sexta y autopista sur

Tendrá calzada completa para Ciclovía Nocturna, ciclorruta, desvío de tráfico vehicular mixto, carril compartido y contraflujo.

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¿Cómo estará el clima?

Según los más reciente pronósticos del IDEAM, así será el comportamiento del clima para este jueves 27 de agosto en Bogotá:

En la tarde se prevé nubosidad variada: cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias ligeras en el costado oriental de la ciudad. La temperatura máxima estimada es de 20 °C.

En la noche se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

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