Maluma y Shakira estrenan “Agua”, su nueva colaboración al ritmo de merengue

Este jueves Maluma y Shakira estrenaron su nueva colaboración titulada “Agua”.

Agua

“‘Agua’ es un merengue sensual que cruza la energía tropical con una producción contemporánea. La química vocal entre los dos vuelve a ser el centro de la narrativa, esta vez alrededor de una metáfora sencilla y eficaz: por más agua que necesiten, cuando están juntos, todo termina convertido en fuego. Es una canción de tensión, coqueteo y complicidad, que reconoce el ADN de sus primeras colaboraciones sin quedarse en la nostalgia”, dice el comunicado.

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Video

El lanzamiento vino acompañado de un videoclip dirigido por Hannah Lux Davis, directora estadounidense de vídeos musicales, anuncios y cine, más conocida por su trabajo, especialmente con artistas femeninas como Ariana Grande, Shakira, Katy Perry, Demi Lovato, Nicki Minaj, Miley Cyrus, Avril Lavigne, Christina Aguilera, Hilary Duff y Fifth Harmony.

“La pieza construye un universo donde el agua funciona como hilo conductor: reflejos, superficies líquidas, brillo, movimiento y baile sostienen una tensión permanente entre los dos artistas”, continúa el comunicado.

¿Cuántas colaboraciones han realizado Shakira y Maluma?

Esta es la quinta colaboración entre ambas estrellas después de “Chantaje”, “Trap”, “Clandestino” y el remix de “La Bicicleta” junto a Carlos Vives.

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¿Cómo se anunció el lanzamiento?

Maluma anunció el lanzamiento del sencillo el pasado 9 de septiembre a través de su cuenta oficial de Instagram donde escribió:

“AGUA. 19.09-26. Nos fuimos mundial”.