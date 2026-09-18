De ‘Chantaje’ a ‘Agua’: así ha cambiado la dupla de Maluma y Shakira

Maluma y Shakira vuelven a compartir una canción. “Agua”, estrenada este 17 de septiembre, marca un nuevo capítulo en la historia musical de dos de los artistas colombianos con mayor reconocimiento internacional.

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La colaboración llega ocho años después de “Clandestino”, el último tema que habían presentado juntos. Su relación musical comenzó en 2016 con “Chantaje”, uno de los grandes éxitos de la carrera de ambos. Después llegaron “Trap” y “Clandestino”, consolidando una dupla que ahora regresa con un sonido diferente.

En esta oportunidad, los artistas se alejan de sus colaboraciones anteriores para presentar un merengue con una producción contemporánea, en el que el agua y el fuego funcionan como metáforas de la atracción entre dos personas. La canción habla de deseo, complicidad y esa tensión que aparece cuando dos personas vuelven a encontrarse.

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“Agua” también tiene un lugar especial dentro del nuevo proyecto de Maluma, “Loco X Volver”. De acuerdo con el equipo del artista, el álbum representa una etapa en la que el cantante busca reencontrarse con sus raíces y con Juan Luis Londoño, su nombre de nacimiento.

El lanzamiento llega además en un momento de gran actividad para ambos. Maluma acaba de convertirse en padre por segunda vez con el nacimiento de su hijo Orión, mientras continúa trabajando en la nueva etapa de su carrera musical.

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Por su parte, Shakira se prepara para iniciar su residencia de 12 conciertos en Madrid, como parte del cierre de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”. La artista también presentó “Es Latina”, una plataforma cultural que reúne música, arte, gastronomía, literatura y otras expresiones de la cultura latina.

El videoclip de “Agua” fue dirigido por Hannah Lux Davis y utiliza reflejos, agua, movimiento y baile para construir la propuesta visual de esta nueva colaboración.

Con este lanzamiento, Maluma y Shakira vuelven a unir sus voces después de casi una década, pero esta vez con una canción que lleva su química hacia el merengue y abre un nuevo capítulo en su historia musical.