Lenny Kravitz es la última celebridad en ser convertida en un muñeco Ken de la Barbie

El cantante, músico, compositor, productor discográfico y actor estadounidense Lenny Kravitz fue convertido en un muñeco Ken de Barbie.

¿Qué otras celebridades han sido convertidas en Ken?

Kravitz es la celebridad más reciente en convertirse en este juguete tras el basquetbolista LeBron James.

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¿Qué elementos trae?

Su versión en miniatura luce algunos de los elementos característicos del estilo de Kravitz: una camiseta de tirantes ajustada, joyas llamativas y una gran cantidad de tatuajes y abdominales a la vista.

¿Qué dijo Lenny Kravitz?

“Barbie es una institución y, mientras crecía, jamás habría imaginado esto. Ser elegido por Mattel como “Kenbassador” es un honor y algo absolutamente surrealista", declaró Kravitz en un comunicado.

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Este lanzamiento coincide con la conmemoración del sexagésimo aniversario de Ken, más de seis décadas desde que el muñeco debutó en 1961.

¿Cuánto cuesta?

El muñeco Ken de Lenny Kravitz está a la venta por un valor de $70 dólares.