El actor John Leguizamo será el villano en la nueva adaptación cinematográfica de “Miami Vice”

El comediante, actor y cineasta colombiano-estadounidense John Leguizamo ha sido anunciado como el villano de la nueva adaptación cinematográfica de “Miami Vice”.

¿Qué otros actores hacen parte de “Miami Vice”?

Leguizamo, quien recientemente participó de “La Odisea” de Christopher Nolan, se ha unido a la producción de “Miami Vice ’85″, sumándose a un reparto que ya cuenta con Michael B. Jordan, Austin Butler, Alden Ehrenreich, Whitney Peak, Camila Morrone y Danny Ramirez.

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¿Quién la dirige?

Joseph Kosinski, director de “Top Gun: Maverick” y “F1″, dirigirá esta nueva versión para la gran pantalla de la serie de televisión de los años 80.

¿Cuándo iniciará la producción?

El proyecto iniciará la producción en noviembre, con rodajes en Nueva York y Miami.

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¿Qué temas explorará esta nueva adaptación?

La nueva película explorará el “glamour” y la corrupción de Miami de mediados de los años 80 en esta nueva versión de la franquicia, inspirada en el episodio piloto de la emblemática serie de televisión.

¿Qué era “Miami Vice”?

“Miami Vice” nació como una serie de televisión creada por Anthony Yerkovich y protagonizada por Don Johnson y Philip Michael Thomas, quienes interpretaban a dos policías encubiertos de Miami.