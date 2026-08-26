¿Qué vías estarán cerradas por Ciclovía Nocturna este jueves 27 de agosto en Bogotá? Lista completa

Como parte del Festival de Verano 2026, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) realizará una nueva jornada de Ciclovía Nocturna, que en esta ocasión se denomina “Paseo bajo las estrellas”, en donde se invita a toda la ciudadanía a un recorrido por diferentes corredores viales, por lo que la ciudad tendrá cierres, restricciones y desvíos para facilitar el recorrido.

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Cierres de la ciclovía nocturna

De acuerdo con la información publicada por la página de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad, los cierres estarán distribuidos en diferentes sectores de la ciudad. La medida busca garantizar el desarrollo de la jornada y permitir el tránsito seguro de los participantes.

Cierres en el norte de Bogotá

En el norte de la ciudad estarán habilitados para la Ciclovía Nocturna los siguientes corredores:

Avenida Boyacá.

Avenida Córdoba o carrera 55.

Avenida Carrera 15.

Avenida Carrera Novena.

Calle 116.

Calle 147.

Avenida Calle 170.

Estos corredores hacen parte de los 94,01 kilómetros dispuestos para la jornada nocturna.

Cierres en el centro de Bogotá

Para quienes necesiten movilizarse por el centro de la capital, las vías que tendrán intervención durante la jornada son:

Calle 72.

Carrera Séptima.

Calle 26 o avenida El Dorado.

Carrera 60.

Avenida Boyacá.

Cierres en el sur

En el sur de Bogotá, los corredores que tendrán cierres o modificaciones de circulación son:

Carrera 50.

Carrera Séptima.

Calle 17 Sur.

Avenida Boyacá.

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¿Habrá desvíos para los vehículos?

Sí. Las autoridades establecieron diferentes alternativas para permitir que los vehículos puedan continuar sus recorridos durante la actividad. Por ejemplo, en la calle 116, entre avenida Boyacá y avenida Córdoba, habrá calzada completa para la Ciclovía Nocturna, además de carriles compartidos, desvíos para el tráfico mixto y zonas de contraflujo.

También se contemplaron modificaciones en la calle 17 Sur y carrera 10 al sur, así como en la carrera Novena entre calle 170 y calle 116. En estos puntos se combinarán cierres, ciclorrutas, carriles compartidos y contraflujos.

Otro punto que tendrá intervención será la calle 26 entre carrera 40 y avenida Caracas, donde se dispondrá la calzada para la Ciclovía Nocturna y se establecerán desvíos para el tráfico vehicular mixto.

En la carrera 50 entre calle Sexta y Autopista Sur también se implementarán modificaciones, con calzada completa para la actividad, ciclorruta, desvíos, carril compartido y contraflujo.

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¿A qué hora empieza y termina la Ciclovía Nocturna?

La jornada está programada para este jueves 27 de agosto de 2026, desde las 6:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. Durante este periodo, los ciudadanos podrán recorrer gratuitamente los diferentes corredores habilitados para caminar, correr, montar bicicleta o patinar.

La Alcaldía recomienda a quienes vayan a participar planear sus desplazamientos con anticipación y atender las instrucciones de las autoridades y del personal dispuesto en las vías. Para quienes se movilicen en bicicleta, patines u otros medios no motorizados, el IDRD también recomienda revisar previamente las condiciones del vehículo, utilizar casco, luces y elementos reflectivos.

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