Los CDT están dando tasas muy por encima de la inflación: estos son los bancos con más rentabilidad

Luego de las elecciones legislativas y las consultas políticas en Colombia, muchos ahorradores se preguntan qué impacto puede tener el nuevo escenario político en sus decisiones financieras.

En un momento de incertidumbre política, los Certificados de Depósito a Término (CDT) aparecen como una alternativa estable para quienes buscan proteger su dinero ante las posibles decisiones próximas para el país, según el informe de “MejorCDT”, una plataforma digital financiera.

Omar Casas, analista económico de la entidad, dice que los colombianos tienden a preferir productos financieros que ofrezcan reglas claras y resultados previsibles. Los CDT cumplen justamente con esa característica.

¿Qué es un CDT y para qué sirve?

Un CDT es un producto financiero de ahorro en el que una persona deposita su dinero en un banco durante un tiempo determinado, que puede ir desde unos meses hasta varios años. A cambio, la entidad paga una tasa de interés previamente definida.

Esto significa que desde el primer día el ahorrador sabe cuánto dinero recibirá al final del plazo, donde a diferencia de otras inversiones, como las acciones o los fondos ligados al mercado, el rendimiento del CDT no depende de fluctuaciones diarias.

Además, estos depósitos se realizan en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, el organismo que supervisa el sistema financiero del país. Los recursos también cuentan con la protección de Fogafín, un seguro estatal que cubre hasta 50 millones de pesos por depositante en caso de que una entidad financiera llegue a liquidarse.

Según la empresa, las tensiones geopolíticas y los conflictos regionales recientes han generado volatilidad en los mercados financieros. En varios episodios recientes, las bolsas de valores en Estados Unidos, Europa y Asia registraron caídas cercanas al 1 % y 2 %, mientras el precio internacional del petróleo ha llegado a rondar los 120 dólares por barril.

Cuando los mercados presentan movimientos bruscos, las inversiones ligadas a acciones o activos de riesgo pueden volverse más inciertas. En contraste, los instrumentos de renta fija, como los CDT, mantienen condiciones previamente establecidas.

Tasas por encima de la inflación

Otro factor que está fortaleciendo el interés por los CDT son las tasas de interés actuales. Algunos depósitos en Colombia están ofreciendo rendimientos superiores al 12 % efectivo anual.

Para entender el impacto de esta cifra es necesario compararla con la inflación, que actualmente se ubica cerca del 5 %. La inflación mide el aumento general de los precios en la economía y, en la práctica, determina cuánto pierde valor el dinero con el tiempo.

Cuando la tasa de un ahorro es mayor que la inflación, el dinero no solo mantiene su valor sino que genera una ganancia real. Es decir, el poder adquisitivo del ahorrador crece.

Para acceder a un CDT, el proceso se ha simplificado gracias a plataformas digitales que permiten comparar tasas entre distintas entidades financieras. A través de estas herramientas, los usuarios pueden revisar las condiciones de varios bancos, calcular cuánto ganarían según el monto y el plazo elegido, y abrir un CDT en línea sin necesidad de ir a una sucursal bancaria.

Según datos de la plataforma financiera MejorCDT, más de 550.000 usuarios utilizan este tipo de servicios para encontrar las mejores tasas del mercado y abrir sus depósitos de forma digital. En estos casos, el dinero se consigna directamente al banco seleccionado por el cliente, mientras la plataforma funciona como un comparador de opciones.

