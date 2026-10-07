Gobierno expide decreto que elimina límite de 30% a fondos de pensiones para invertir en el exterior

El Gobierno expidió el decreto 1490 de 2026 que elimina la orden que dio el Gobierno Petro (decreto 369 de 2026) de limitar al 30% las inversiones que los fondos privados de pensiones podían hacer en el exterior, con lo que debían reducir esas inversiones fuera del país para traer el dinero al país e invertir acá.

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Con esta derogatoria de la medida, el Gobierno busca que los fondos de pensiones puedan construir portafolios más diversificados y dar más rentabilidad a los afiliados, pues “se requiere que las inversiones generen beneficios económicos suficientes para preservar y aumenten el valor real del ahorro”.

“Esto restringía las posibilidades de diversificar sus ahorros entre distintos mercados y reducía las alternativas disponibles para administrar el riesgo y buscar mejores condiciones de rentabilidad”, advirtió el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

De este modo podrán invertir en diferentes mercados, sectores, monedas y tipos de activos para distribuir mejor los riesgos y reducir la dependencia de un solo mercado.

El Ministerio de Hacienda también tomó esta decisión al concluir que establecer un mismo límite global para todos los portafolios podía reducir las posibilidades de diversificación y limitar la adecuada aplicación del esquema de multifondos previsto en la legislación colombiana.

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¿Ahora los fondos de pensiones pueden invertir sin restricciones?

El Gobierno advirtió que esto no significa que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) puedan invertir sin restricciones.

“Se mantienen los límites específicos, los estándares prudenciales y las exigencias de gestión integral de riesgos que regulan la administración de los recursos pensionales. Lo que cambia es el límite global que restringía de manera uniforme la exposición a activos del exterior”, explicó la entidad.