Presidente del Banco de Bogotá pide que MinHacienda defienda al Gobierno de sí mismo

La principal responsabilidad del ministro de Hacienda en la actual coyuntura económica de Colombia es trazar las reglas de juego y defender al Gobierno de sus propios instintos de gasto. Así lo advirtió el presidente del Banco de Bogotá, Juan Carlos Echeverry, durante su intervención en la 60° Convención Bancaria que se adelanta en Cartagena.

Para el directivo, el país requiere señales tempranas y credibilidad para calmar a los mercados internacionales y a las agencias calificadoras de riesgo. Echeverry aseguró que con un ajuste fiscal ordenado, el acompañamiento del Fondo Monetario Internacional y una apuesta decidida por los sectores exportadores en las regiones, la nación está a las puertas de una década de gran expansión económica, un escenario que comparó con el potencial de convertir a Colombia en el gran foco productivo del sur del continente.

El banquero también perfiló los inmensos retos del próximo jefe de Estado, asegurando que le tocará asumir tres mandatos en uno. Según explicó, el presidente deberá “la agenda de seguridad de la era Uribe, el rigor del ajuste fiscal del gobierno Pastrana y las reformas sectoriales de la administración Gaviria para reactivar áreas clave como la vivienda y la salud”.

Esta visión sobre la urgencia de enderezar el rumbo macroeconómico fue respaldada por los demás expertos que participaron en el panel sobre competitividad y eficiencia estatal. Alejandro Werner, director del Georgetown Americas Institute, coincidió en que “Colombia necesita un recorte fiscal de entre 3 y 5 puntos del PIB concentrado en la reducción del gasto público, un proceso que debe hacerse con celeridad y anclado a la banca multilateral para blindar la confianza internacional frente a la volatilidad política”.

En esa misma línea, la presidenta de J.P. Morgan Colombia, Ángela Hurtado, recalcó que, si bien el costo de financiamiento global es alto, existe amplia disponibilidad de capital para el país. Sin embargo, enfatizó que “los inversionistas exigen una estrategia de largo plazo y seguridad jurídica”, por lo que instó al Ejecutivo a actuar como un gran articulador que le permita al sector privado liderar la generación de riqueza y la construcción de tejido social en los territorios.

El diagnóstico lo completó el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, quien alertó que la productividad total del país ha tenido un crecimiento nulo en los últimos 26 años. López propuso simplificar la compleja carga tributaria y hacer más eficientes a las pequeñas empresas, haciendo un llamado directo a amarrar el tigre del gasto público ineficiente para soltar el tigre de la inversión privada y reactivar así el verdadero motor del crecimiento nacional.