Contraloría prioriza vigilancia a dinero para reconstrucción por terremoto: trazabilidad a cada peso

De acuerdo con Asointermendia, en el país hay más de 88 ciudades intermedias, que representan aproximadamente el 21,51% de la población colombiana y el 20,02% del PIB nacional. | Foto: Getty Images / Anadolu

La Contraloría expidió una resolución para priorizar la vigilancia de los recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

De acuerdo con las estimaciones del Gobierno Nacional, la atención humanitaria, la rehabilitación y reconstrucción representan recursos cercanos a los 30 billones de pesos.

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En la resolución 0075 de 2026 se establece un plan específico de vigilancia y control fiscal sobre los bienes, fondos y recursos destinados a atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica que el Gobierno Nacional declaró por el terremoto del pasado 10 de agosto.

¿Qué vigilará?

El ente de control afirmó que serán objeto de vigilancia y control todos los actos de gestión fiscal relacionados con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, de los presupuestos de las entidades territoriales, de aportes, contribuciones y donaciones nacionales o internacionales, y de recursos de crédito público interno o externo, destinados para la atención humanitaria, rehabilitación y la reconstrucción de las zonas afectadas por la emergencia.

En este mismo sentido, afirmó que exigirá la trazabilidad integral de cada peso: fuente, destinación, cadena presupuestal, ordenador del gasto, contratos, supervisión, beneficiarios, entrega de ayudas y avance físico-financiero.

¿Cuáles ciudades estarán incluidas en la reconstrucción?

Recordemos que el plan comprende los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Caquetá y Santander, que fueron incluidos en la declaratoria del Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, adicionado y modificado por el Decreto 1348 de 2026.