Caso UNGRD: Prorrogan por un año más el principio de oportunidad de Olmedo López

Justicia

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías prorrogó por un año más el principio de oportunidad de Olmedo López, protagonista del desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En ese sentido, se seguirá aplicando la suspensión parcial de la acción penal en dos procesos en los que López fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso.

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El juez acogió la solicitud de la Fiscalía y amplió por 365 días el beneficio judicial otorgado a López a cambio de que entregue información real sobre la planeación y ejecución del entramado de corrupción que sacudió al gobierno del expresidente Gustavo Petro.

“López Martínez mantiene su compromiso de ser testigo y aportar información verídica en los procesos que se siguen contra otros involucrados en el entramado de corrupción en UNGRD”, señaló la Fiscalía, que avanza en la macroinvestigación para judicializar a todos los que participaron del saqueo de la entidad del Estado.

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Otro de los compromisos que deberá seguir cumpliendo López es que adelantará espacios de capacitación sobre modelos de negocios sostenibles para las comunidades indígenas de La Guajira.

Olmedo López nuevamente aceptó cargos y se declaró culpable por desfalco de la UNGRD

En una audiencia realizada el pasado 23 de junio, López Martínez nuevamente se declaró culpable y aceptó su responsabilidad en la planeación y ejecución del escándalo de corrupción de la UNGRD.

El exdirector de la entidad acudió ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en compañía de su abogado defensor, José Moreno.

En su intervención recordó que está comprometido con la administración de justicia para garantizar que se conozca toda la verdad sobre el entramado de corrupción que afectó a la UNGRD.

Además, López manifestó su interés en entregar nuevas pruebas y servir como testigo en los procesos que se adelantan contra varios de los implicados en el saqueo de la entidad.

Por esto, aceptó su responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. Esto, luego de que varios jueces de la República negaran los preacuerdos suscritos entre López y la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué ha pasado con la colaboración de Olmedo López?

La información entregada por López ha sido determinante para el avance de las investigaciones relacionadas con el caso de la UNGRD.

Gracias a las declaraciones, chats, documentos, videos, datos de georreferenciación y demás elementos probatorios que ha aportado, se han abierto líneas de investigación contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco. También contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González Merchán, quien tiene medida de aseguramiento y permanece prófugo de la justicia, y contra el exasesor presidencial Jaime Ramírez Cobo.

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Además, aseguró que antes de la imputación ya había comenzado a colaborar con la Fiscalía General de la Nación, entregando documentos e información, así como asistiendo a distintas diligencias judiciales para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.

El exdirector de la UNGRD indicó que es consciente de la gravedad del caso y de las afectaciones institucionales que este ha provocado.

“Acepto los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. Lo hago libre, voluntariamente y plenamente asesorado por mi defensa”, afirmó López.

Añadió que asumir su responsabilidad y aportar a la verdad es, según dijo, “el camino correcto frente al país y frente a las instituciones”.

El próximo 7 de septiembre, a las 8:30 de la mañana, se realizará una nueva audiencia en la que se conocerá la decisión del juez sobre la sentencia anticipada de Olmedo López.