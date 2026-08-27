Condenan a 33 años de prisión a mujer que confesó el crimen de su hijastra de 4 años en Soacha

Justicia

Un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a 33 años y 4 meses de prisión a una mujer que confesó el asesinato de su hijastra, una niña de 4 años, en hechos ocurridos el 6 de junio de 2018, en el barrio Rincón del Lago del municipio de Soacha en Cundinamarca.

En su momento, la madrastra aseguró que la menor había sufrido una caída accidental que le causó una lesión en la cabeza y que por eso fue llevada de urgencia a un centro asistencial.

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No obstante, en el informe de la necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se determinó que la causa de la muerte fue un trauma craneoencefálico severo y múltiples lesiones corporales ocasionadas por varios golpes.

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Además, la Fiscalía demostró que la madrastra aprovechó que estaba bajo el cuidado de la menor y la sometió a un ciclo de violencia que culminó con su asesinato.

“La mujer, de 31 años, aceptó su responsabilidad en los hechos, fue declarada culpable del delito de homicidio agravado y deberá cumplir la condena en establecimiento penitenciario”, explicó la Fiscalía.

La sentencia quedó en firme.