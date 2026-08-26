CGR emitió dos fallos en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla en caso de carrotanques de UNGRD

Este anuncio lo dio la delegada anticorrupción de la Contraloría, Alexandra Cárdenas durante la rendición de cuentas de la entidad, además reveló que estos fallos de responsabilidad fiscal en contra de del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López; y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, es por más de 24 mil millones de pesos.

Según la funcionaria, estos fallos se suman a los que ya se han presentado por este caso, “se acaban de emitir dos fallos de responsabilidad fiscal en contra del exdirector y subdirector dela UNGRD y los contratistas por el caso de estos 80 carrotanques, por un valor de más de 24 mil millones de pesos, en los que hay una colaboración con otras entidades”, explicó.

En ese mismo sentido, la delegada explicó que el valor de 24 mil millones de pesos se da, porque ya se ha demostrado que se han hecho pagos de otros dineros que se han logrado a través de los preacuerdos con la Fiscalía.