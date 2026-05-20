Olmedo López aceptó cargos por concierto para delinquir y peculado por apropiación

Olmedo López se declaró culpable de haber desfalcado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que dirigió hasta el 29 de febrero de 2024.

Su aceptación de cargos se dio luego de acogerse a sentencia anticipada por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Esto, luego de que varios jueces de la República le hubieran negado los preacuerdos suscritos con la Fiscalía General de la Nación.

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López dijo que su decisión de confesar y declararse culpable no hace parte de una estrategia judicial, sino de un supuesto interés por esclarecer los hechos.

“Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, dijo.

Además, aseguró que antes de la imputación ya había comenzado a colaborar con la Fiscalía General de la Nación, entregando documentos, información y asistiendo a distintas diligencias judiciales para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.

El exdirector de la UNGRD indicó que es consciente de la gravedad del caso y de las afectaciones institucionales que este ha provocado. “Acepto los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. Lo hago libre, voluntariamente y plenamente asesorado por mi defensa”, afirmó López. Añadió que asumir su responsabilidad y aportar a la verdad es, según dijo, “el camino correcto frente al país y frente a las instituciones”.

Tras esta diligencia judicial, el próximo martes deberá adelantarse la audiencia de legalización del allanamiento a cargos. Posteriormente, un juez de conocimiento continuará con el proceso para definir la condena que deberá cumplir el exfuncionario.

La audiencia de sentencia anticipada quedó fijada para junio, dentro del proceso judicial por el entramado de corrupción relacionado con recursos de la UNGRD.