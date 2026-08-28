Crimen empresario Gustavo Aponte y su escolta: Legalizan captura de presunto conductor de la moto

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías legalizó la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias ‘Tony’ uno de los presuntos implicados en el ataque sicarial ocurrido el pasado 11 de febrero, en cercanías de un gimnasio ubicado en el sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá, donde murieron un empresario arrocero y su escolta.

Lea en contexto: Murieron las dos víctimas del tiroteo en el Bodytech Cabrera en Bogotá

Según se conoció, su captura se produjo en medio de un operativo adelantado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en Villavicencio (Meta).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el detenido sería el encargado de realizar actividades de seguimiento, vigilancia y coordinación logística. Además, presuntamente, a bordo de una motocicleta, habría recorrido el lugar donde se perpetró el crimen.

Lea más sobre este caso: Empresario Gustavo Aponte “no tenía amenazas”, asegura su esposa

Fue un error

En medio de la recopilación de los elementos materiales probatorios, los investigadores descubrieron que el doble crimen habría sido producto de un error.

“Los elementos materiales probatorios recopilados en una articulación entre las direcciones seccionales de Bogotá y de Cundinamarca, indican que el homicidio estaría dirigido a otro ciudadano; sin embargo, en el momento de su ejecución se ejecutó contra la víctima equivocada”, detalló la Fiscalía.

Luego de que el juez verificara las condiciones en las que se produjo la captura de Llanos Paternina, determinó que esta se ajustó a la ley y procedió a legalizarla.

Lea también:Familia de Luis Gabriel Gutiérrez, escolta asesinado en sicariato en Bogotá, exige justicia

La Fiscalía investiga a alias ‘Tony’, por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de los cuáles se declaró inocente.

Tercer crimen

En medio de la investigación también se conoció que un hombre que estaría relacionado con el homicidio del empresario arrocero y su escolta, y que habría facilitado la huida del sicario, fue asesinado el pasado 30 de mayo en Tibiritá (Cundinamarca).

La Fiscalía informó que el presunto sicario fue identificado como Onori José Yabier Mendoza Viña, quien fue judicializado y permanece en un centro carcelario.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas.