Bancamía anuncia alivios de hasta 12 meses y tasas reducidas para microempresarios tras terremoto

Desde el Congreso de Asobancaria 2026 en Cartagena, la presidenta de Bancamía, Viviana Araque Mendoza, anunció un paquete de ayudas y alivios financieros a micro y medianos empresarios afectados por el terremoto 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto de 2026.

La entidad confirmó que también sufrió afectaciones en sus zonas de operación, donde dispone de 25 oficinas y atiende a más de 19.000 clientes. Frente a esto, Araque confirmó que se han iniciado labores en terreno, logrando comunicarse con cerca de 2,000 clientes en los departamentos de Chocó, Risaralda y Caldas para brindarles tranquilidad y soluciones inmediatas.

Entre las medidas adoptadas, la presidenta destacó periodos de gracia de hasta 12 meses. “Que son periodos muertos donde no generamos interés. También hemos venido revisando la situación de los microempresarios y aquellos que tienen situaciones críticas; estamos descontando la tasa de interés de su crédito hasta 700 puntos básicos para que puedan también acomodarse de mejor forma cuando reinicien su pago”, explicó.

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