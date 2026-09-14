“La ropa nueva dignifica”: Adriana Arboleda pide ayuda para familias afectadas por el terremoto

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Las familias que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto continúan necesitando ayuda para recuperar poco a poco sus condiciones de vida. En medio de esta situación nació “Vístete de Esperanza, Vístete de Colombia”, una iniciativa que busca entregar ropa y zapatos nuevos a los damnificados.

Adriana Arboleda, una de las impulsoras de esta campaña, explicó en Dos Puntos de Caracol Radio, que el objetivo es brindarles a las personas que lo perdieron todo no solamente prendas de vestir, sino también un espacio para recuperar algo de dignidad y esperanza.

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Cinco prendas nuevas para los damnificados

La iniciativa fue creada en alianza con el Minuto de Dios, Propacífico y la gestora social de Cali, Taliana Vargas. Las personas damnificadas pueden acudir al espacio habilitado y, después de verificar su registro en el censo correspondiente, recibir una manilla para ingresar y escoger cinco prendas completamente nuevas.

“Una prenda es mucho más que ropa”, explicó Arboleda, quien resaltó que se trata de elementos necesarios para que las familias puedan retomar sus actividades cotidianas.

La dinámica busca que los beneficiarios puedan escoger las prendas que realmente necesitan, para luego recibirlas en una bolsa a la salida.

“La ropa nueva dignifica”

Para Arboleda, entregar ropa no es una ayuda menor. Según explicó, muchas personas afectadas por el terremoto salieron de sus viviendas únicamente con lo que tenían puesto y posteriormente tuvieron que utilizar prendas prestadas o donadas.

La empresaria recordó el caso de una niña que llegó al punto de atención asegurando que llevaba dos semanas con la misma ropa. Situaciones como esta, señaló, muestran la dimensión de una necesidad que puede pasar desapercibida frente a otras urgencias provocadas por una emergencia.

“La ropa nueva dignifica”, fue uno de los mensajes centrales de Arboleda, quien hizo énfasis en que los damnificados necesitan recuperar su vida cotidiana y contar con prendas adecuadas para trabajar, estudiar, dormir o simplemente cambiarse.

¿Cómo donar ropa nueva a los damnificados?

Arboleda hizo un llamado a los colombianos, especialmente a los habitantes de Bogotá, para que se organicen y realicen donaciones de ropa y zapatos nuevos.

Las personas interesadas pueden comunicarse a través de las redes sociales de Vístete de Colombia, donde se brinda información sobre la campaña y los puntos de recepción.

Actualmente, uno de los espacios de la iniciativa funciona en Corfe Cali, lugar al que continúan llegando donaciones de ciudadanos y empresas.

Para las compañías que realizan donaciones de mayor tamaño también existe la posibilidad de acceder a un certificado de donación, gracias a los aliados de la campaña.

La iniciativa busca llegar a otras regiones

El punto de atención en Cali estará funcionando durante esta semana y, de acuerdo con Arboleda, la intención es llevar la iniciativa a otras regiones del país que también necesitan apoyo.

Uno de los lugares que ya está en el radar es Pereira, especialmente por la situación de niños que perdieron elementos deportivos durante la emergencia, como camisetas, pantalonetas y zapatos utilizados para sus actividades de fútbol.

La campaña también busca sumar voluntarios, pues Arboleda destacó que varias mujeres y personas cercanas se han unido para atender los diferentes espacios y acompañar a las familias que llegan a recibir las prendas.

“Más que ropa les damos de verdad amor, un abrazo”, señaló.

Arboleda insistió en que cualquier aporte puede marcar una diferencia para una familia damnificada. Aunque reconoció que la ropa de segunda mano puede ser útil en determinadas circunstancias, explicó que el propósito de esta campaña es entregar prendas nuevas, limpias y adecuadas a quienes perdieron sus pertenencias.

“Ustedes no saben un par de zapatos lo feliz que hace una persona”, afirmó durante la entrevista.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: