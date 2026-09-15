Proceso de cambio de sexo en menores “no existe” en Colombia: directora Grupo Acción y Apoyo Trans

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Proceso de cambio de sexo en menores “no existe”: directora de Grupo Acción y Apoyo Trans

Danne Aro Belmont, directora del Grupo Acción y Apoyo Trans, conversó con Dos Puntos acerca del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, que hizo el cineasta mexicano Samuel Adrián, quien fue detenido en Colombia por no borrar una entrevista que aparece en su producción.

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“Lo que hay que tener en cuenta es que hay una mentira que ha venido comentando, incluso el documental, de que Colombia es una fábrica de niños trans. Esto no corresponde a la realidad porque es uno de los países que mayores sentencias tiene de la Corte Constitucional que prohíben los procesos de cambio de sexo en menores”, dijo.

Reafirmó que el proceso de cambio de sexo en menores “no existe”, sino que se trata de un acompañamiento psicosocial y familiar cuando son niños; cuando son adolescentes procesos con bloqueadores de pubertad.

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Según señaló, el Ministerio de Salud informó que entre el 2018 al 2024 no se había realizado ningún procedimiento de cambio de sexo en niños o menores de edad.

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“Esto corresponde a los avances técnicos que ha tenido la aplicación de la guía de práctica clínica”, indicó.

Asimismo, aclaró que alrededor de 60.000 aprobaciones para el uso de bloqueadores de pubertad en juventudes se debieron a que dichos medicamentos se usan en otras condiciones médicas o enfermedades, no necesariamente para cambio de género.

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“Entonces realmente estamos legislando y armando una tormenta sobre un proceso y un problema que no está ocurriendo en Colombia”, mencionó.

Finalmente, señaló que el documental se basa en desinformación y expresó que el al tema trans le ha faltado socialización con la población.

“Muchas personas tienen miedo. Y este tipo de información lo que ha hecho es desencadenar prácticas que muchas personas antiderechos en el mundo, no solo Colombia, lo usan como una fachada para atacar una población extremadamente vulnerable para legislar a través de mentiras”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí: