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15 sep 2026 Actualizado 20:57

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“No se acaban los carros fotomulta”: congresista Gutiérrez aclara nueva resolución de MinTransporte

El representante Estefanel Gutiérrez explicó la nueva regulación de las fotomultas y aseguró que “la intención de la cámara debe ser salvar vidas, no recaudar plata”.

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El debate sobre el funcionamiento de los denominados “carros fantasmas” de las fotomultas en Colombia ha tomado un nuevo rumbo tras los recientes anuncios del Ministerio de Transporte.

En Dos Puntos de Caracol Radio, el representante a la Cámara por el Atlántico Estefanel Gutiérrez explicó los alcances de las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional.

El congresista aclaró que la medida no implica la desaparición de estos sistemas de control: “No se acaban los carros fotomulta”. En su lugar, celebró que el Ministerio de Transporte deroga la circular que carecía de reglas claras y permitía que estos vehículos operaran como “una maquinaria o una máquina que estaba extorsionando, sacándole la plata a la gente en los bolsillos”.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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