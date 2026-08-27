“Genera ilusión que la mayoría del ajuste fiscal venga por el gasto y no por impuestos”: Asobancaria

Durante la 60ª Convención Bancaria, el gremio de las entidades financieras se pronunció sobre la propuesta de consolidación fiscal que alista el Ministerio de Hacienda. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, celebró que la estrategia del Gobierno contemple priorizar el recorte del gasto público por encima del incremento en la carga tributaria.

El dirigente gremial advirtió que las tasas impositivas actuales en el país, tanto para las empresas como para las personas naturales, son bastante altas. Por esa razón, calificó como una señal positiva que el ajuste a las finanzas del Estado no recaiga en la creación o aumento de impuestos para el sector productivo.

Desde el escenario del evento gremial, Asobancaria precisó que esperará a conocer la articulación del texto formal del proyecto de ley para evaluar en detalle su alcance e impacto en la economía nacional.