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“La prohibición no es efectiva”: experta sobre límites de regulación de redes sociales para menores

En entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, Andrea García, experta internacional en ciberseguridad, analizó la decisión de la Unión Europea de prohibir las cuentas a menores de 13 años y limitar las de jóvenes de entre 13 y 15 años bajo supervisión parental.

La experta analizó el panorama de esta iniciativa y cómo se compara con los avances regulatorios en Colombia. Advirtió que la prohibición absoluta no ha dado resultados positivos en otros países, citando el caso de Australia.

“La prohibición, así como lo mencionabas antes, ya se vio que en Australia no es efectiva; tan solo a 3 meses de esta implementación, ya el 80% de los menores no estaban cumpliendo con esa prohibición y luego ya después de 6 meses con accesos a las VPNs, pues prácticamente, digamos que esa prohibición no sirvió. Entonces, aquí no se trata solamente de prohibir; hay un tema de auditoría que es bastante importante, pero sobre todo la educación”.

García destacó que en Colombia cuenta con la expedición de un decreto reciente, el cual se anticipó a las propuestas de prohibición del Congreso.

Según indicó, “en Colombia estamos muchísimo más avanzados porque tenemos un decreto que también salió justo un día, dos días antes de que se presentara el proyecto de ley de prohibición de las redes sociales en Colombia, y este decreto ya sentó bases muy importantes, como son el tema de evaluar cómo los algoritmos van a afectar a los menores, a los niños; también exige que se haga un control parental y también hacer una verificación de la edad”.

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Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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