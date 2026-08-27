Ocho de cada diez hombres usarían anticonceptivos en Colombia: así avanza investigación de métodos

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La planificación familiar podría dejar de ser una responsabilidad principalmente asociada a las mujeres, pues en Colombia, ocho de cada diez hombres consultados manifestaron estar interesados en utilizar métodos anticonceptivos, de acuerdo con una investigación realizada por Profamilia y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en diferentes regiones del país.

En Dos Puntos de Caracol Radio por Paola Montenegro, directora de Investigaciones de Profamilia, explicó cómo avanza el desarrollo de nuevos métodos anticonceptivos dirigidos a los hombres y qué tan dispuestos estarían a utilizarlos.

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Anticonceptivos para hombres: ¿qué métodos se están investigando?

De acuerdo con Montenegro, actualmente los métodos anticonceptivos masculinos distintos a la vasectomía continúan en etapa de investigación y ensayos clínicos fuera de Colombia. Entre las alternativas que se estudian se encuentran las píldoras, los parches y otros procedimientos diferentes a la vasectomía.

La investigación adelantada por Profamilia y la OMS encontró un alto interés de los hombres en participar de manera más activa en la planificación familiar. La mayoría de los participantes manifestó una mayor disposición hacia métodos como los parches y las píldoras anticonceptivas.

“Los hombres en Colombia quieren entrar en el tema de planificación familiar con unos métodos más fáciles que las píldoras”, destacó Montenegro.

El estudio contó principalmente con la participación de adultos con parejas heterosexuales, aunque el objetivo fue conocer las percepciones y disposición de los hombres frente a nuevas alternativas de anticoncepción.

¿Los anticonceptivos masculinos tienen efectos secundarios?

Uno de los principales interrogantes alrededor del desarrollo de anticonceptivos para hombres está relacionado con su seguridad y posibles efectos secundarios.

La directora de Investigaciones de Profamilia explicó que los estudios realizados hasta el momento no han identificado reacciones secundarias definitivas asociadas con estos métodos. Sin embargo, aclaró que las investigaciones continúan y que todavía no es posible establecer una conclusión definitiva sobre su seguridad.

Por esta razón, los métodos anticonceptivos masculinos aún no están disponibles de manera generalizada y continúan bajo evaluación científica antes de avanzar hacia una eventual comercialización.

¿Cuándo llegarían los anticonceptivos para hombres a Colombia?

Por ahora, no existe un precio definido para los anticonceptivos masculinos que se encuentran en investigación, debido a que todavía están en fases clínicas y no han llegado al mercado.

Montenegro explicó que el objetivo de los investigadores es garantizar primero que los métodos sean efectivos y seguros antes de establecer un precio y avanzar hacia su comercialización.

“Se busca que sean efectivos y seguros antes de que se les ponga el precio”, señaló la directora de Profamilia.

Por lo tanto, aunque existe interés entre los hombres y se desarrollan diferentes alternativas a nivel internacional, todavía no hay una fecha definida para que estos anticonceptivos estén disponibles en Colombia.

Vasectomía gana interés entre los hombres jóvenes

Mientras avanzan las investigaciones sobre nuevas alternativas, Profamilia también ha registrado un aumento en la llegada de hombres a sus servicios de vasectomía y asesoría en anticoncepción.

Según Montenegro, la población joven está mostrando un mayor interés por estos servicios. No necesariamente significa que haya un incremento masivo en el número de hombres que recurren a la vasectomía, pero sí se observa una mayor participación de los jóvenes en las decisiones relacionadas con la planificación familiar.

La directora relacionó este comportamiento con los cambios que se han venido presentando en los indicadores de natalidad del país.

Así, mientras la ciencia continúa buscando una píldora anticonceptiva masculina y otros métodos para hombres, las cifras de Profamilia muestran que cada vez existe mayor interés masculino por asumir un papel más activo en la planificación familiar.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: