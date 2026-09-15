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Hay que pasar un bisturí en cada ministerio y no subir impuestos: César Pabón sobre presupuesto 2027

La aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2027 abre nuevas preguntas sobre el futuro de las finanzas públicas y el impacto que las decisiones fiscales tendrán en los hogares colombianos.

En entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, César Pabón, director ejecutivo de Corficolombiana, explicó el alcance del ajuste que enfrenta el país y advirtió sobre la necesidad de reducir el gasto antes de acudir nuevamente a los impuestos.

Presupuesto 2027: ¿qué se aprobó y qué falta?

Pabón explicó que la aprobación registrada en el Congreso constituye un primer paso para definir el monto del presupuesto, pero todavía falta discutir cómo se distribuirán los recursos y cuáles serán las prioridades del Gobierno.

El economista recordó que el presupuesto inicialmente proyectado por la administración anterior rondaba los $565 billones, pero posteriormente fue elevado hasta cerca de $635 billones. Según explicó, durante la discusión se hicieron evidentes recursos que no estaban incorporados inicialmente en las cuentas.

“Había cerca de 60 billones de pesos, son casi tres puntos del PIB, que no se habían incorporado”, señaló PaBón.

El director ejecutivo de Corficolombiana calificó como un desafío la financiación de un presupuesto de ese tamaño, teniendo en cuenta que los ingresos tributarios representan cerca de la mitad del gasto proyectado.

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Escuche la entrevista completa AQUÍ: