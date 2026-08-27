Gremios deben conservar independencia: exministro Sanguino por presunta purga ideológica en Gobierno

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló el exministro del Trabajo Antonio Sanguino, quien se refirió a dos “desnombramientos”, uno en el Gobierno de Abelardo de la Espriella y otro en el sector privado, que han generado polémica en Colombia, dejando en el aire la duda si dentro del ejecutivo hay una ‘purga ideológica’.

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“Los gobiernos tienen que tener muy claro, primero, que hay unas estructuras en el Estado colombiano que operan sobre la base del criterio técnico y meritocrático. Ahora bien, hay unos niveles de la administración pública que obedecen, no solo a un criterio técnico, sino también a un criterio político y a un criterio de confianza de quien obtiene el gobierno, de quien asume el ejercicio del gobierno. Así que esas dos cosas hay que saberlas combinar a la hora de tomar las decisiones que corresponden a la estructuración de un equipo de gobierno”, dijo el exfuncionario en su primera intervención.

Nombramientos en el Gobierno De la Espriella que se cayeron

Así, el exfuncionario del gobierno Petro se pronunció frente a los nombramientos que se cayeron de Hanna Escobar, de la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud, y Carolina Soto, quien iba para la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI).

“Otra cosa, por ejemplo, es la relación de los gobiernos con los gremios que es lo que, de manera bochornosa, acaba de ocurrir con la con la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Yo creo que los gremios deben conservar una independencia sin que ello signifique no tener buena relación con el gobierno de turno, pero creo que sí tenemos, todavía, problemas y prácticas que hay que superar, y me parece que de eso se trata el proceso de mejorar en la gestión pública que debemos hacer en Colombia”, aseguró.

¿No se puede gobernar en conjunto con alguien que no se esté en la misma orilla política?

Al exministro Sanguino, precisamente, se le preguntó durante la entrevista si no sería posible, entonces, gobernar con alguien que no esté en la misma corriente política y si, por ende, ese sería su concepto de democracia.

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“No es mi concepto de democracia, es lo que los modelos de gobierno y oposición han ensayado en el mundo, y está la orden del día. Las coaliciones de gobierno, por ejemplo, para volver al ejemplo de los regímenes parlamentarios, se hacen con los partidos que tienen coincidencias programáticas con quien logra formar gobierno, con quien es la fuerza mayoritaria en los parlamentos, y es lógico que así sea. Uno no puede no puede nombrar de ministro o de viceministro a alguien que tenga una opinión contraria en los temas fundamentales de la agenda del gobierno”, ejemplificó Sanguino.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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