“La visa es un privilegio, no un derecho”: Departamento de Estado de EE.UU. responde a Caracol Radio (Photo by Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

Una política que en Colombia ya tiene dos casos visibles: Viviana Marín, a quien Estados Unidos le revocó la visa, y Beto Coral, quien había solicitado asilo, fue detenido por ICE y posteriormente fue deportado a Colombia. Son situaciones migratorias diferentes, pero que ponen el foco sobre la nueva política de Washington.

Caracol Radio consultó directamente al Departamento de Estado para conocer cuáles son las razones que están llevando a Estados Unidos a revocar visas, endurecer también las medidas en materia migratoria y determinar cuál es la autoridad que tiene el secretario de Estado, Marco Rubio, para tomar estas decisiones. Esta fue la respuesta de un portavoz del Departamento de Estado, bajo condición de atribución:

La administración Trump está protegiendo a Estados Unidos y a sus ciudadanos mediante los más altos estándares de seguridad nacional y seguridad pública a través de su proceso de visas. El Departamento explica a Caracol Radio, a través del portavoz, que revoca visas cuando existen indicios de una posible falta de elegibilidad, una posible amenaza para la seguridad pública o en otras situaciones en las que considera que la revocatoria está justificada.

Y Washington cita una frase: “Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”.

El portavoz agrega que Estados Unidos tiene amplia autoridad discrecional para revocar visas y que la administración Trump está comprometida a ejercerla cuando y donde exista un interés de política estadounidense de peso.

Y una precisión fundamental: el Departamento de Estado no comenta, como regla general, actuaciones relacionadas con personas específicas, debido a la confidencialidad de los registros de visas. En este caso, evitan especificar cuántas de las 175.000 visas revocadas recientemente pertenecían a colombianos. Cabe recordar que también se habla de un nuevo proceso que podría afectar hasta 200.000 visas de turismo y negocios de personas que solicitaron asilo.

Y hay un elemento adicional que pone en contexto esta ofensiva. El subsecretario de Estado Christopher Landau reveló que el Departamento hizo una revisión de las visas diplomáticas y oficiales otorgadas entre 2019 y 2023 y encontró numerosos casos de personas que ingresaron a Estados Unidos en representación de sus propios gobiernos y posteriormente solicitaron asilo. Landau calificó esto como un “abuso sistémico” del sistema de asilo y aseguró que, bajo el presidente Donald Trump y el secretario Marco Rubio, las embajadas estadounidenses recibieron instrucciones de examinar con mucho mayor cuidado este tipo de solicitudes de visa.