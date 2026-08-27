ANATO advierte contraste en el turismo: crecen los viajes de colombianos al exterior

El turismo colombiano enfrenta un escenario de contrastes. Mientras aumenta el número de colombianos que viajan al exterior, la llegada de visitantes no residentes registra una disminución, una situación que preocupa al sector por el impacto de la tasa de cambio y la recuperación de los destinos turísticos.

Paula Cortés, presidenta ejecutiva de ANATO, señaló que las salidas de colombianos al exterior han crecido 12%, mientras que la llegada de visitantes no residentes ha caído 4%. Al mismo tiempo, destacó que este año ya se han movilizado más de 29 millones de pasajeros.

El impacto de la tasa de cambio

Cortés explicó que la fortaleza del peso frente al dólar también representa un desafío para las empresas turísticas que reciben ingresos en moneda extranjera, pero deben asumir buena parte de sus gastos en pesos colombianos.

“No es una apreciación muy grande, es muy corto tiempo y por supuesto esa fluctuación también del dólar cuando nuestro sector exporta servicios en moneda extranjera y al momento de pagar los gastos lo pagan en pesos colombianos, está recibiendo 30% menos en pesos colombianos”.

ANATO pide apoyo al Gobierno Nacional

Ante este panorama, ANATO hizo un llamado al Gobierno Nacional para adoptar medidas que permitan proteger el empleo y facilitar la recuperación de las zonas turísticas afectadas por recientes emergencias.

“hemos hecho ese llamado también al gobierno nacional, pero nuestra fuerza en este momento está en la recuperación del sector. Llamado al gobierno nacional, necesitamos esos decretos legislativos de manera urgente para apoyar el empleo en estas zonas del país. Solo en las agencias de viajes tenemos alrededor de 400 empleos en los destinos afectados en todas las familias”.

Entre las solicitudes del gremio se encuentran alivios tributarios y acceso a créditos con tasas favorables. Además, Cortés pidió a la banca acompañar al sector turístico en el proceso de recuperación.

“Necesitamos alivios tributarios, necesitamos créditos también a muy buena tasa, también un llamado a la banca que también se solidarice con el sector turismo para que juntos podamos salir de esta gran tragedia.” indicó Cortés.

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