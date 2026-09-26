Especial musical: ‘Barranquilla Grande’ Big Band Fest

Del 1 al 4 de octubre, Barranquilla vivirá el primer festival internacional de Big Bands del Caribe. En Hora 20, Andrés Cepeda, Yuri Buenaventura, Anita Cimarrón, Maia, el maestro Sergio George y el creador del festival, Giovanni Lanzoni, hablan sobre la música, el formato y lo que ‘Barranquilla Grande’ le deja a la ciudad.

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Lo que dijeron los artistas

Andrés Cepeda, cantante y compositor, habló sobre su relación con el caribe colombiano. “Si bien soy bogotano, no dejo de considerarme habitante del Caribe porque lo veo, lo bailo y lo siento desde la sabana. Barranquilla es la puerta al mundo adonde llegan el jazz, la salsa y la música de Europa, de ahí viene su riqueza cultural”,

Además, se refirió a su trabajo con el maestro Sergio George. “Es un lujo. Hace un tiempo me dio una gran lección, cuando tuve un bloqueo creativo y tenía que grabar dos canciones. Uno no puede rendirse porque no se sienta inspirado. Hay que hacer el trabajo, terminarlo y después revisarlo. Así nacieron ‘Para amarte mejor’ y ‘Si fueras mi enemigo’, dos canciones que se volvieron muy importantes en mi repertorio”, contó Cepeda.

Maia, cantante y compositora, se refirió a su participación en el evento que, entre otras cosas, se realizará en su tierra. “La vida es para vivirla intensamente y creo que estos momentos son de alegría, de buscar lo mejor y de llegar un paso más allá. Será maravilloso abrir el Big Band Barranquilla Fest este primero de octubre con Bacilos y Andrés Cepeda, aunque es una responsabilidad muy grande”, dijo Maía.

“Siempre hemos estado cerca de los formatos de Big Band, de hecho comenzamos a tener música de tradición oral en cada uno de nuestros discos y shows, desde nuestro segundo disco comenzamos a crear versiones para Big Band. Yo crecí con la tradición oral y con el folclor afrocaribe”, agregó Maía.

Yuri Buenaventura, cantantautor y exponente de la salsa sin fronteras, se refirió al diálogo entre las costas Caribe y Pacífico. “Nuestras costas son muy distantes, aunque hacen parte de la misma nación y comparten formación africana, amerindia, mestiza y europea, por eso la reunión es importantísima en la historia musical de Colombia. Agradezco a Barranquilla, a su Alcaldía y a la producción por recoger esta información, que es memoria de la Nación”, advirtió Yuri Buenaventura.

Además, manifestó su cariño por el público barranquillero. “En Cali el big band es un formato muy escaso y en general en Colombia son pocas las bandas y artistas que lo defienden. En Barranquilla, en cambio, la audiencia es culta en ese sonido porque el Caribe ha defendido esa sonoridad y tiene una fraternidad innata con estos géneros”, señaló.

Sergio George, productor musical y pianista, expresó su alegría por el evento musical que se desarrollará en Barranquilla. “Me encanta este concepto que se va a hacer en Barranquilla porque es una manera de presentar al público y a la juventud alternativas musicales, para que vean que la música tiene muchas variantes. Queremos transmitir musicalidad y profesionalismo a la juventud”, sostuvo George.

Entre otras cosas, contó que ha trabajado con artistas como Grupo Niche, Marc Anthony y Tito Puente. Luego, se refirió a las colaboraciones que ha hecho con Andrés Cepeda. “Es uno de los cantantes más versátiles que conozco. Canta de todo y respeta mucho la musicalidad. En Barranquilla siempre ha habido Big Band para cumbia y porros, por eso es importante contar con un artista que respeta la tradición y puede interpretarla con dignidad y mucha clase”, señaló el maestro.

Ana Veydó, cantadora de joropo y voz del grupo Cimarrón, se refirió a la diversidad cultural presente en Colombia. “Toda la música tiene componentes de los mismos orígenes. En la Costa está presente lo afro, lo indígena y, por supuesto, la música que llegó de España y Europa. El joropo también tiene estos componentes que permiten que nos encontremos”, contó la artista.

“Lucho Bermúdez y Pacho Galán hicieron que las músicas de la Costa, en este gran formato de Big Band, se escucharan en todo el país. Creo que eso puede pasar con el joropo, la experiencia de Cimarrón es una oportunidad para amplificar, con muchos más instrumentos, esa raíz que hace parte de media Colombia”, añadió.

Giovanni Lanzoni, creador y director del Festival Barranquilla Grande - Big Band Fest, relató los pormenores de su infancia como hijo de una gran artista. “Mi madre, Sonia Osorio, creó el primer ballet folclórico de Colombia. Fueron en representación de Barranquilla al Festival de Música en Ibagué y ganaron; al siguiente año volvieron a ganar y al siguiente también, hasta que los pusieron fuera de concurso”, sotuvo Lanzoni.

Además, dio detalles de cómo diseñó el festival: “Cuando empecé a pensar en este festival nunca se me ocurrió otra gente ni otra ciudad que no fuera Barranquilla. Pensé en el Gran Caribe y me pareció que con Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, México y EE. UU. podía conformar algo muy lindo”.