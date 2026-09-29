Flypass y los $220 de más en cada peaje

Cada vez que un carro cruza un peaje electrónico con el plan ‘Pasa y Paga’ de Flypass, al usuario le descuentan unos 220 pesos por encima de la tarifa oficial. La norma lo prohíbe; el Ministerio de Transporte acaba de confirmar que no ha autorizado ese cobro a nadie.

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Tuvimos acceso a dos investigaciones: una en la Superintendencia de Industria y Comercio y otra es una acción en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí, que busca devolver el dinero a todos los afectados. El 14 de agosto de 2026, los demandantes Hernán Panesso y Manuel García le preguntaron al Ministerio si había autorizado ese cobro. El 7 de septiembre llegó la respuesta: no. Dos días después, quedó en el expediente de la Superintendencia.

La denuncia hecha por varios usuarios es que el cobro aparece los extractos de sus tarjetas. Averiguamos y en los que Flypass publica en su página aparece el plan Standard como un “costo por débito directo” de 220 pesos. En el plan Colpass, la empresa dice que no hay “ningún costo”, pero la demanda tendría pruebas del mismo descuento. En el primer caso, el cobro está prohibido, aunque esté informado. En el segundo, estaría prohibido y además oculto.

La norma es clara frente al tema de intermediadores como Flypass y otros: el usuario paga la tarifa del peaje y nada más. Esa tarifa la fija el Estado y ya incluye lo que se les paga a los intermediadores.

Pareciera un cobro pequeño que nadie reclama, pero repetido que suma mucho. Un conductor que pasa por dos peajes al día, veintidós días al mes, paga unos 116.000 pesos extra al año. Si los cuatro millones de transacciones mensuales llevaran el cobro, serían hasta 880 millones de pesos al mes. Si hay 32 millones de pasos por 220 pesos estamos hablando de 8 mil millones fuera de la ley.

La respuesta de Flypass

Flypass dice que los cobros se deben a un error tecnológico que afectó a 496 usuarios que cambiaron de plan. Dijo que ya se corrigió y que el dinero fue devuelto. Pero un error no explica un cobro publicado de forma permanente en la tabla de tarifas del plan Standard, que no depende de cambiar de plan.

En su respuesta, Flypass insistió en que las tarifas de cada peaje están determinadas por las concesiones y por el Ministerio de Transporte.

Además, hizo algunas anotaciones sobre los dos planes que pueden ser elegidos por los usuarios. “El primero es el plan Colpass, que es el que nos exige como mínimo la norma de interoperabilidad. En ese plan, de acuerdo a las metodologías o a las modalidades de pago que los usuarios utilicen, todas sus recargas serán usadas para el pago de sus servicios”, advirtió Juan Manuel Vicente, presidente de F2X, la compañía matriz de Flypass.

No obstante, señaló que en el plan ‘Pasa y paga’ sí hay un costo extra. “En esta modalidad, lo que hacemos es que el usuario registra un producto bancario como respaldo a su cuenta y nosotros autorizamos que el usuario haga uso de los peajes. Cuando nos llega la transacción de los peajes, posterior al uso, nosotros vamos al producto bancario a intentar el cobro. Esa facilidad y esa modalidad,. en donde el usuario no tiene que estar pendiente de recargar su cuenta, si el saldo es suficiente o no, tiene un costo adicional de $220”, señaló Vicente.

También se refirió a la acción legal que pesa sobre Flypass en un juzgado de Itagüí. “De las 20 personas que hicieron la acción de grupo, 13 no eran usuarios de Flypass 15 días antes de estar en la demanda y ninguno de los 20 hizo una llamada a nuestro call center para advetir el error. No hubo ni una sola solicitud de los 20 demandantes y eso también es importante tenerlo en cuenta”, puntualizó.

Según su versión, están cumpliendo con la normativa vigente. “El Ministerio nos exige a nosotros tener mínimo plan, sin desconocer que podemos tener múltiples planes, en donde no se le cobre nada al usuario por hacer los usos, digamos de peajes, que es la normativa IP/REV (Interoperabilidad de Peajes / Recaudo Electrónico Vehicular), pero pues nos permite tener otros planes en donde tengamos diferentes servicios y facilidades al usuario, en donde pues puede tener unos costos adicionales”, puntualizó.

Su respuesta contrasta con la posición que tienen otras empresas del sector. Por ejemplo, Gopass señaló que se abstiene de realizar cobros o débitos adicionales cada vez que los usuarios pasan por los peajes.

“Para nosotros ha sido claro que la regulación vigente prohibió esos cobros desde 2021. El cobro por paso de peaje está prohibido para cualquier plan y cualquier metodo de pago. En Gopass no cobramos ningún valor adicional por cada paso por un peaje, bajo ningún concepto. El usuario paga únicamente la tarifa oficial fijada por la autoridad competente”, señaló la empresa.

Además, indicó que la regulación vigente advierte que los intermediarios reciben una comisión que paga el operador vial. “En otras palabras, nuestra remuneración como intermediador ya está contemplada en el esquema tarifario del peaje y por eso no la trasladamos al usuario como un cobro adicional por cada paso”, puntualizó la firma.

Una posición similar tiene la gerente de Fácilpass, Catalina Prieto. “Fácilpass no cobra ningún valor adicional por el uso de servicio en los peajes electrónicos. Los usuarios pagan únicamente la tarifa oficial definida para cada peaje, sin comisiones ni cargos por transacción, costos de débito ni uso de plataforma”, señaló Prieto. Adicionalmente, señaló que tampoco cobran membresías o mensualidades.