Lucha contra la corrupción y tensión en los gremios

El llamado del presidente Abelardo de la Espriella para facilitar que los investigados por corrupción del gobierno anterior entreguen pruebas y cómplices, la posibilidad de tramitar beneficios judiciales y los efectos jurídicos y políticos que tendrían estas negociaciones fueron debatidos por los panelistas en Hora 20. Además, abordaron la tensión entre el Gobierno Nacional y la Andi.

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Lo que dijeron los panelistas

Francisco Bernate, abogado penalista, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y profesor universitario, destacó que “en el caso de la UNGRD se ha avanzado por la colaboración de agentes como Sneyder Pinilla. Sin colaboración sería muy difícil avanzar en estas investigaciones”.

Frente a las fricciones entre la ANDI y el Gobierno, señaló que debe haber una interlocución fluida. “Un gremio de semejante magnitud como lo es la ANDI, no se puede dar el lujo de no dialogar con el Gobierno. Lo que puede ocurrir es que parte del gremio trate de hablar directamente con el Gobierno”, advirtió.

Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, explicó que “los temas de transparencia presupuestal son importantes, lo ideal es saber si se está beneficiando a alguien en particular. Adicional es importante respetar y aplicar la ley de transparencia y acceso a la información pública”.

Además, se refirió al uso de la Lista Clinton para luchar contra la corrupción. “La Lista OFAC normalmente es utilizada para personas que están asociadas a lavado de activos. Es fundamental vincular la corrupción con el lavado de activos”, anotó.

Carolina Toro, abogada, analista política y columnista, se refirió a la decisión que tomó el Departamento de Estado de Estados Unidos de retirarle la visa a la senadora Martha Peralta. “Es un respaldo al presidente Abelardo frente la lucha anticorrupción. Para el Gobierno no sería grato que las personas asociadas al narcotráfico tuvieran asilo en otros países”, señaló Toro.

Frente a la tensión entre el Ejecutivo y los privados, dijo que “existe un derecho de libre asociación por parte de los empresarios, pero también el Gobierno tiene la facultad de decidir con quien quiere tener interlocución y si el presidente de la ANDI no brinda esa confianza, valido la decisión del Gobierno de no dialogar con él”.

Juan Manuel Santos Arango, abogado y socio fundador de GDP Consultores, aseguró que “los gremios van a hacer un aliado natural del Gobierno, lo que permitirá tener conversaciones difíciles, pero en la medida en la que los gremios pierdan autonomía se perderá ese dialogo”.

También se refirió a la dinámica de los gremios en Colombia. “En los últimos 30 años ha habido 40 relevos de directores gremiales de los cuales 19 se han dado en el relevo de un nuevo Gobierno, casi el 25%”, comentó Santos.